Aggiornamento Coronavirus 6/1. Per il modenese 4.174 nuovi tamponi. In Emilia 18.413 nuovi casi e 24 decessi

ATTENZIONE I dati di oggi forniti da Regione e Ausl non sono omogenei a quelli forniti nei giorni scorsi. Il nostro quotidiano bollettino è leggermente diverso dal solito, con il numero dei tamponi invece del numero dei casi, ad esempio Da domani si torna alla normalità. La redazione

GIOVEDì 6 GENNAIO 2021 – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 627.222 casi di positività, di cui 18.413 in più rispetto a ieri, su un totale di 62.472 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è quindi del 29,5%.

Sono 140 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna (-1 rispetto a ieri); l’età media è di 62 anni. Sul totale, 109 (quindi il 77,9%) non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,4 anni), mentre i restanti 31 sono vaccinati con ciclo completo (età media 67 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.744 (+122 rispetto a ieri), età media 68,8 anni.

Rispetto ai 13.671 nuovi casi registrati ieri, la crescita dei contagi oggi registra un +34,7% (+55,8% ieri). Più contenuta quella dei ricoverati nei reparti Covid, +7,5%, e in calo nelle terapie intensive, -0,7%, sempre rispetto a ieri.

Nei dati comunicati oggi al ministero della Salute, ai 18.413 nuovi casi odierni sono stati sommati altri 20.115 casi di positività riscontrati tra il 27 dicembre 2021 e il 3 gennaio di quest’anno e recuperati a seguito dell’adeguamento dei sistemi informativi di registrazione dei contagi alle nuove indicazioni nazionali e alle esigenze di massima semplificazione che si rendono necessarie in questa fase di massima pressione epidemica. Intervento di adeguamento che è stato realizzato nei giorni scorsi. Va ricordato che i casi di contagio recuperati non incidono sulla colore dell’Emilia-Romagna, in zona bianca per il parametro dei ricoveri nei reparti Covid, al di sotto della soglia limite del 15% nell’ultima rilevazione nazionale del ministero di venerdì scorso.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

L’età media dei nuovi positivi 2 di 37,7 anni.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Il conteggio progressivo delle dosi di vaccino somministrate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute. regione.emilia-romagna.it/ vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate. Tutte le informazioni sulla campagna: https:// vaccinocovid.regione.emilia- romagna.it/

Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 8.642.041 dosi; sul totale sono 3.623.127 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 90,2%, mentre quelle con almeno una dose (3.704.699) sono arrivate al 92,2%, sempre degli over 12. Le terze dosi già fatte sono 1.530.719.

I numeri a seguire sono relativi al totale dei dati comunicati oggi al ministero della Salute, e quindi 38.528: i 18.413 di oggi e i 20.115 recuperati dal 27 dicembre scorso. Non è infatti stato possibile suddividere le due voci per le singole aziende sanitarie. I numeri non sono quindi indicativi dell’andamento delle ultime 24 ore*. Complessivamente, sono stati comunicati al ministero i seguenti dati sulle province: Piacenza 335 casi, Parma 1.859, Reggio Emilia 5.816, Modena 11.667, Bologna 7.339, Imola 35, Ferrara 2.544, Ravenna 3.146, Forlì 1.041, Cesena 1.528, Rimini 3.218.

Dato complessivo che influisce anche sui casi attivi, cioè i malati effettivi, che oggi arrivano 156.788 (+34.968, considerati i casi recuperarti). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 154.904 (+34.847, sempre considerati i casi recuperati), il 98,8% del totale dei casi attivi.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 32.841 tamponi molecolari, per un totale di 7.435.254. A questi si aggiungono anche 29.631 test antigenici rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 3.536 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 456.114.

Purtroppo, si registrano 24 decessi: due in provincia di Parma (due donne di 90 e 97 anni); due anche in provincia di Reggio Emilia (due donne di 82 e 99 anni); tre in provincia di Modena (un uomo di 95 anni e due donne di 86 e 95 anni), sette in provincia di Bologna (tre donne di 74, 81 e 98 anni, e quattro uomini di 67, 82, 83 e 86 anni), quattro in provincia di Ravenna (quattro donne di 76, 81, 87 e 89 anni), tre in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 90 anni e due uomini di 73 e 91 anni). Infine gli ultimi tre decessi riguardano la provincia di Rimini, tre donne di 66, 72 e 73 anni.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.320.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (-1 rispetto a ieri), 11 a Parma (+1); 16 a Reggio Emilia (-1); 11 a Modena (-2); 29 a Bologna (-7); 10 a Imola (+1); 21 a Ferrara (+1); 14 a Ravenna (invariato); 4 a Forlì (+3); 4 a Cesena (+1); 18 a Rimini (+3).

LA SITUAZIONE NEL MODENESE

La spiegazione dell’Ausl di Modena:

Casi 6 gennaio 2022

In merito al numero di nuovi casi di oggi si precisa quanto segue:

*Oggi, giovedì 6 gennaio, nell’aggiornamento quotidiano sull’andamento epidemiologico in

Emilia-Romagna – e dunque in quello della provincia di Modena – oltre ai nuovi casi positivi

quotidiani sono stati comunicati al ministero della Salute anche casi relativi agli ultimi dieci

giorni che non erano stati inseriti nel sistema informativo per consentirne l’adeguamento alle

nuove indicazioni nazionali e alle esigenze di massima semplificazione che si rendono

necessarie in questa fase di massima pressione epidemica.

Il totale della provincia di Modena non rappresenta in alcun modo l’effettiva numerosità dei

nuovi casi del 5 gennaio, ma ricomprende casi relativi ai giorni precedenti rappresentati per la

quasi totalità da tamponi antigenici positivi eseguiti nelle farmacie.

“I casi sono stati tutti presi in carico dal momento in cui abbiamo ricevuto la comunicazione

della positività – chiarisce Davide Ferrari, Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica Ausl –

però abbiamo dovuto attendere che il sistema fosse pienamente operativo per l’inserimento

nei flussi regionali e poi nazionali. Da domani il flusso informativo fornirà solo i dati dei nuovi

positivi del giorno e comprenderà sia gli esiti dei molecolari che degli antigenici. Anche questa

parte è stata molto impegnativa per l’Azienda sanitaria, chiediamo dunque ai cittadini che

avessero avuto qualche difficoltà di portare pazienza, e soprattutto di non usare parole e toni

aggressivi con i professionisti che effettuano tali operazioni: stiamo lavorando senza sosta per

adeguare tutti i casi alle nuove tempistiche. Allo stesso modo l’aumento dei casi fotografa una

situazione molto significativa rispetto alla circolazione virale: dobbiamo proteggere noi stessi

e i nostri cari adottando atteggiamenti estremamente prudenziali”.

Covid-19 positivi in provincia di Modena

In provincia di Modena, su 11.667 positivi segnalati oggi nel report regionale, 3962 hanno

eseguito il tampone per presenza di sintomi; 35 sono stati individuati in quanto contatti di casi

già noti; 7 tramite screening sierologico; 7 attraverso i test per le categorie più a rischio; 2

sono risultati positivi a test pre-ricovero; per altri 7654 casi si tratta, per la maggior parte di

essi, di integrazioni legate agli ultimi giorni per i quali è in corso la ricerca epidemiologica.

I sintomatici sono 3962, gli asintomatici sono 7705

Risultano purtroppo 3 decessi inseriti nel report regionale

Donna, 95 anni, Modena,

Donna, 86 anni, Modena

Uomo, 95 anni, Modena

Aggiornamento Vaccinazioni

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.372.365 dosi di vaccino, di cui 576.556

prime dosi, 537.605 seconde dosi e 258.204 terze dosi.

Vista la complessità del dato, che raccoglie casi di diverse giornate, non è possibile la completa

distribuzione dei casi aggiuntivi sui comuni. Il report di distribuzione dei casi sui comuni sotto

riportati si riferisce dunque ai tamponi – antigenici e molecolari – relativi ai casi del 5 gennaio

(entrati a sistema tra il 4 e il 5 gennaio). Per i dati sulle persone attualmente ricoverate è

possibile fare riferimento, per la giornata di oggi, al dato regionale.

Da domani il flusso informativo fornirà solo i dati dei nuovi positivi del giorno precedente

(molecolari + antigenici).

i tamponi di oggi, comune per comune

BASTIGLIA 41

BOMPORTO 71

CAMPOGALLIANO 55

CAMPOSANTO 2

CARPI 406

CASTELFRANCO

DELL’EMILIA 131

CASTELNUOVO

RANGONE 86

CASTELVETRO 60

CAVEZZO 37

CONCORDIA SULLA

SECCHIA 22

FANANO 18

FINALE NELL’EMILIA 48

FIORANO 158

FIUMALBO 3

FORMIGINE 316

FRASSINORO 6

fuori provincia 217

GUIGLIA 11

LAMA MOCOGNO 11

MARANELLO 144

MARANO 17

MEDOLLA 27

MIRANDOLA 108

MODENA 980

MONTECRETO 3

MONTEFIORINO 17

MONTESE 5

NONANTOLA 96

NOVI 38

PALAGANO 6

PAVULLO 80

PIEVEPELAGO 13

POLINAGO 3

PRIGNANO 23

RAVARINO 54

RIOLUNATO 5

SAN CESARIO 38

SAN FELICE 30

SAN POSSIDONIO 12

SAN PROSPERO 26

SASSUOLO 333

SERRAMAZZONI 34

SAVIGNANO 48

SESTOLA 15

SOLIERA 78

SPILAMBERTO 81

VIGNOLA 150

ZOCCA 11

Totale complessivo 4174

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017