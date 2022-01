Entra in vigore il Green pass base per andare da parrucchieri, barbieri, estetiste

Entra in vigore la norma che prevede il possesso del Green pass base per andare da parrucchieri, barbieri, estetiste, giovedì 20 gennaio 2022. Servirà la versione base del Green Pass, ovvero quello rilasciato anche a seguito di un tampone negativo (48 ore di validità per il test rapido, 72 per quello molecolare), non solo dopo aver contratto il Coronavirus o aver effettuato la vaccinazione anti-Covid (Green pass rafforzato o Super Green pass).

Il Green pass per il parrucchiere o per le altre attività di servizi alla persona non è obbligatorio per i bambini sotto i 12 anni.

L’obbligo di Green pass base per parrucchieri e centri estetici durerà almeno fino al termine dello stato di emergenza, ovvero il 31 marzo 2022.

Prossima tappa, il giorno 1 febbraio, quando l’obbligo di green pass base sarà esteso a tutti i negozi e i centri commerciali, esclusi i supermercati, gli alimentari, le farmacie e i servizi essenziali che saranno definiti in questi giorni con un dpcm ad hoc.

