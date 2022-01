In aeroplano per 22 mila km per per raggiungere la Kamchatka

Un viaggio lungo 22mila km tra andata e ritorno.

“Il progetto è nato grazie all’idea di un nostro socio originario della Kamchatka, Denis Losev – ha spiegato il presidente dell’Aero Club di Lugo, Oriano Callegati – che insieme ad altri soci ne sta curando la complessa pianificazione tecnica e logistica. Molti gli obiettivi che ci siamo proposti, tra cui stabilire il record mondiale di volo per gruppo di aerei da turismo, promuovere territori sconosciuti e valorizzare il turismo aereo, incrementare le opportunità commerciali tra Italia e Russia”. Ad affrontare questa avventura a tappe 35 piloti, tra uomini e donne, provenienti dall’Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Puglia, Veneto e Sicilia.

Previsti 17 scali, sia all’andata che al ritorno. In uno di questi, Tambov, circa 500 km a sud di Mosca, nell’omonimo cimitero internazionale in cui riposano migliaia di caduti della Seconda Guerra Mondiale, si terrà un evento per rendere omaggio a tutti i caduti e in particolare ai circa 12mila soldati italiani che vi riposano. All’evento saranno presenti i nipoti di due soldati allora nemici che depositeranno un mazzo di fiori in loro ricordo. Per il sindaco di Lugo, Davide Ranalli, imprese come questa “stabiliscono relazioni tra i popoli ma, soprattutto, certificano il fatto che il nostro Aero Club è sempre più strategico per il territorio con una dimensione pubblica e riconoscibile”, ha concluso il primo cittadino.

