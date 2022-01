La Polizia Locale di Mirandola vara la sua pagina Facebook

La Polizia Locale di Mirandola vara la sua pagina Facebook. E’ uno spazio web, spiegano da Mirandola, rivolgendosi direttamente ai cittadini, che “Nasce per informarvi costantemente su tutte le nostre attività e per esservi più vicino offrendovi un servizio sempre migliore ed efficiente”.

E’ il primo significativo gesto pubblico dal momento in cui il corpo mirandolese si è staccato dal Comando Unione Comuni Area Nord per diventare autonomo, effetto della Mirandolexit. Un passaggio non semplice, come tutti i divorzi, col risultato che gli agenti sono stati divisi tra i due corpi, 30 all’Unione e 14 a Mirandola, che sconta la mancanza di 7 altre unità e di ispettori. Ma, pur nelle difficoltà, questo non si tradurrà in disservizi per i cittadini, è l’impegno.

Ecco il video di presentazione della pagina Facebook postato allo scoccare della mezzanotte, mentre era in servizio, dal comandante della Polizia Locale Gianni Doni:

