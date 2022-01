Si ribalta con il quad, pensionato perde la vita

Si ribalta con il quad, pensionato perde la vita .L’uomo, 75 anni, domenica era uscito con il particolare mezzo in montagna, in località Pazzano a Serramazzoni. Giunto in una località boscata, per cause ancora da accertare forse per una buca o il dislivello del terreno, il quad si è ribaltato sul lato sinistro. Per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Sul posto assieme ai soccorsi anche i Vigili del Fuoco.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017