Avete perso una bicicletta bianca? A Mirandola ne è stata trovata una

C’è una bicicletta bianca che da diversi giorni è abbandonata in centro storico a Mirandola. Modello olandese, tenuta in buone condizioni, che nessuno sta rivendicando. Parcheggiata in modo ordinato, potrebbe essere stata semplicemente dimenticata così in un momento di sbadataggine oppure potrebbe essere stata rubata, usata per un po’ e poi lasciata in strada. In questo caso potrebbe essere stata rubata anche fuori Mirandola, a San Possidonio ad esempio, o se qualcuno l’ha portata in treno, a Camposanto o San Felice sul Panaro, Poggio Rusco o San Giovanni in Persiceto.

Se qualcuno la cerca, può contattare la redazione di Sul Panaro alla mail redazione@sulpanaro.net.

Vi faremo alcune domande sui dettagli della bicicletta per accertare che siate i proprietari e vi metteremo in contatto con chi la può recuperare.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017