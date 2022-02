Bambino caduto nel pozzo, il piccolo Rayan non ce l’ha fatta

Bambino caduto nel pozzo in Marocco, il piccolo Rayan non ce l’ha fatta. Aveva appena 5 anni. Il bambino sabato è stato estratto senza vita dai soccorritori. Sarebbe deceduto a causa delle ferite riportate durante la caduta, avvenuta martedì scorso mentre giocava davanti a casa. Lo annuncia in un comunicato il gabinetto della Casa Reale del Marocco.

I soccorritori hanno portato il corpo del piccolo Rayan fuori dal pozzo dopo 100 ore. Le operazioni di salvataggio sono state seguite in tutto il mondo. Inizialmente si era sperato che il piccolo fosse vivo, ma non era così. Per salvarlo le squadre dei soccorsi avevano scavato un tunnel con sei escavatori e sono avanzate all’interno, accompagnate da una squadra di medici. Il pozzo si trova a Bab Berrad in una zona impervia sulle catene montuose del Rif, nella provincia di Chefchaouen nel Nord del Marocco.

Secondo i tecnici, il bambino era a una profondità di 32 metri, in un punto in cui il pozzo è largo da 20 a 30 centimetri. Rayan è stato nutrito con un cavo che gli ha portato cibo e acqua. Ha resistito finché ha potuto, ma le ferite erano troppo profonde ed è morto.. Una tragedia che ricorda da vicino quella del piccolo Alfredino Rampi, avvenuta a Vermicino nel 1981.

