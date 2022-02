Bollette Aimag e Sinergas, si può chiedere di pagarle a rate

Bollette Aimag, si può chiedere di pagarle a rate. E per i più poveri, si scontano. Il Gruppo AIMAG, per sostenere le imprese e le famiglie del territorio contro il “caro bollette” – generato dai rialzi dei prezzi dell’energia nei mercati internazionali – vuole presentare le iniziative previste dalla normativa insieme alle azioni integrative che il Gruppo ha proposto come ulteriore miglioramento delle condizioni per i clienti. Queste misure sono state anche condivise, con piena soddisfazione, da parte delle principali associazioni dei consumatori del territorio regionale.

Lo strumento di contrasto più immediato e concreto contro gli aumenti in bolletta è la rateizzazione delle fatture che consente di dilazionare i pagamenti e garantire la continuità del servizio.

Le rateizzazioni di gas ed energia elettrica

Per le famiglie che riceveranno bollette emesse nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022, Sinergas conferma la possibilità di rateizzazione fino a 10 mesi senza interessi.

Inoltre, migliorando le norme di legge, la prima rata sarà pari al 30% della bolletta anziché il 50% e, per eventuali importi superiori a 1.000 euro, sarà possibile richiedere una rateizzazione di oltre 10 mesi.

Le rateizzazioni potranno essere attivate telefonicamente, con la massima comodità, chiamando il Numero Verde gratuito di Sinergas 800038083.

In ogni caso, gli sportelli clienti Sinergas sono a disposizione per le pratiche di rateizzazione e per altre operazioni gas e luce.

Le rateizzazioni di acqua, rifiuti e teleriscaldamento

AIMAG ha inoltre previsto rateizzazioni per acqua, rifiuti e teleriscaldamento – non previste dalla normativa – come ulteriore aiuto alle famiglie. Le rateizzazioni potranno essere attivate telefonicamente chiamando il Numero Verde gratuito di AIMAG 800018405 oppure recandosi presso gli sportelli.

Ricordiamo inoltre che rimane attivo ed è stato ulteriormente potenziato dalle misure governative il bonus sociale per le famiglie a basso reddito (Isee) che consente di ottenere uno sconto nelle bollette di gas, luce e acqua per le famiglie numerose o a quelle in condizioni di disagio economico o sociale. Tutte le informazioni sono disponibili nei siti web di AIMAG e Sinergas.

RITARDI POSTALI

L’alto numero di contagi, nel contesto dell’emergenza sanitaria del Covid 19 che colpisce tutto il Paese, sta purtroppo causando disservizi in ogni settore. Anche i nostri servizi ne subiscono le conseguenze: la consegna delle bollette, affidata a Poste Italiane, è in ritardo notevole rispetto ai tempi normalmente assicurati, a causa dell’assenza di personale in malattia / quarantena.

Ne consegue che le bollette cartacee di acqua, rifiuti e teleriscaldamento di AIMAG e di quelle di gas ed energia elettrica di SINERGAS, vengono recapitate dopo la data di scadenza del documento.

Per andare incontro ai disagi e alle difficoltà che tali ritardi possono causare ai clienti, AIMAG e SINERGAS hanno scelto di ritardare di 15 giorni l’applicazione degli interessi di mora per tutte le fatture con data di scadenza gennaio o febbraio 2022.

Inoltre, per ovviare ai disagi del recapito cartaceo delle fatture, AIMAG ha promuovendo fortemente i servizi digitali che consentono di avere la fattura a casa propria in maniera puntuale e diretta, evitando i disservizi. Per coloro che attiveranno la bolletta digitale e/o la delega bancaria per il pagamento sarà disponibile, fino al 31 marzo 2022, uno sconto di 5 euro per ogni servizio AIMAG (acqua, rifiuti, teleriscaldamento). I servizi digitali si attivano comodamente tramite App o registrandosi nell’Area Personale presente nei siti web di AIMAG e Sinergas.

