Calcio a 5: Modena Cavezzo Futsal, sfuma il sorpasso in vetta. Ok la Pro Patria San Felice

di Simone Guandalini

Sfuma, per il Modena Cavezzo Futsal, l’occasione di conquistare uno storico primo posto provvisorio nel Girone B di Serie A2: con una vittoria in trasferta contro Villorba, infatti, gli uomini di mister Checa, complice il turno di riposo di Mestre, avrebbero potuto scavalcare la formazione veneta e guadagnare la vetta del girone. Invece, la sconfitta per 9-6 costa alla formazione gialloblù anche il secondo posto, visto che la contemporanea vittoria di Pistoia consente alla formazione toscana di superare il Modena Cavezzo e agganciare Mestre in vetta. Nella gara contro Villorba, è il Modena Cavezzo a partire meglio e a portarsi in vantaggio con Ronaldo. I padroni di casa ribaltano il risultato, ma Dudù Costa trova la rete del 2-2. Villorba, però, allunga nuovamente, portandosi fino al 4-2, poi Checa trova il gol che accorcia le distanze sul 4-3. A quel punto, Villorba trova il parziale decisivo, portandosi sul 7-3. Poi, una serie di botta e risposta tra le due formazioni, con Modena Cavezzo, tra le cui fila vanno a segno anche Lari, Guerra e Aieta, che non riesce mai a portarsi sotto le tre reti di svantaggio, fino al 9-6 finale.

Nel Girone B di Serie B, invece, al rientro in campo dopo circa tre settimane dall’ultima gara disputata, vinta per 6-2 contro Aposa Bologna lo scorso 22 gennaio, la Pro Patria San Felice trova un importante e sofferto successo casalingo contro Dolomiti Energia Rovereto (5-4). Sotto 1-3 nella prima frazione di gioco, i giallorossi ribaltano il risultato con una convincente rimonta nella ripresa. A segno per la Pro Patria San Felice Drago (due reti), Gaglio, Butturini e Asmaoui. La formazione sanfeliciana si trova ora al terzo posto in classifica, a quota 32 punti, ma con una gara in meno rispetto a Futsal Cesena e Olimpia Regium, rispettivamente prima e seconda a 38 e 34 punti.

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, risultati giornata 17:

VIS Gubbio – CS Gisinti Pistoia 3-6

Fenice Venezia Mestre – C.U.S. Ancona 3-2

Futsal Villorba – Modena Cavezzo Futsal 9-6

Lenzi Automobili Prato – Sporting Altamarca Futsal 2-5

Domenica 13 febbraio, ore 15:

Sampdoria Futsal – Buldog Lucrezia

Riposa: Mestre

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, classifica:

CS Gisinti Pistoia 31*

Mestre 31*

Modena Cavezzo Futsal 29*

Sampdoria Futsal 28*

Città di Massa C5 27*

Futsal Villorba 21

Fenice Venezia Mestre 17

VIS Gubbio 16*

Sporting Altamarca Futsal 14*

Lenzi Automobili Prato 14**

Buldog Lucrezia 12*

C.U.S. Ancona 3

*una partita in meno

**due partite in meno

Calcio a 5, Serie B, Girone B, risultati giornata 14:

Fossolo 76 Calcio – Athletic C5 4-4

Pro Patria San Felice – Dolomiti Energia Rovereto 5-4

Sant’Agata Futsal – Lavagna C5 10-3

Russi – Aposa Bologna 5-2

Futsal Cesena – Futsal Sassuolo 6-0

Olimpia Regium – Dozzese 3-1

Calcio a 5, Serie B, Girone B, classifica:

Futsal Cesena 38

Olimpia Regium 34

Pro Patria San Felice 32

Fossolo 76 Calcio 29

Russi 27

Dolomiti Energia Rovereto 22

Sant’Agata Futsal 21

Aposa Bologna 12

Dozzese 11*

Athletic C5 5*

Futsal Sassuolo 3

Lavagna C5 2*

*una partita in meno

