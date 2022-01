Calcio a 5: pari pieno di rimpianti per Modena Cavezzo Futsal, largo successo per la Pro Patria San Felice

di Simone Guandalini

Pareggio pieno di rimpianti per Modena Cavezzo Futsal nella quattordicesima giornata del Girone B di Serie A2 di calcio a 5. La formazione gialloblù, infatti, viene rimontata all’ultimo secondo dalla Buldog Lucrezia (5-5), al termine di un match pirotecnico, e, dopo aver battuto la capolista Mestre nell’ultimo match, deve accontentarsi di un solo punto contro la formazione terzultima in classifica. L’inizio di gara è complicato per Modena Cavezzo Futsal: la Buldog Lucrezia, infatti, si porta sul 2-0 già nella prima frazione di gioco. La formazione modenese, però, non si disunisce e riesce a compiere un’incredibile rimonta a cavallo dei due tempi, passando a condurre addirittura sul punteggio di 4-2, grazie alla tripletta di Pires e alla rete di Ronaldo. Quando il più sembra ormai fatto, però, la Buldog Lucrezia prima rientra in partita con la rete del 4-3 e, poi, trova anche il gol del pareggio. Modena Cavezzo Futsal ha la forza di reagire nuovamente e, nell’ultimo minuto di gioco, trova il 5-4 con Guerra che sembra mettere la parola fine al match, ma all’ultimo istante la Buldog Lucrezia trova il pareggio che vale il 5-5 finale.

Nel Girone B di Serie B, invece, prosegue il momento positivo della Pro Patria San Felice che, davanti al proprio pubblico, supera 6-2 l’Aposa Bologna, confermando il secondo posto in classifica e salendo a quota 29 punti. L’1-0 è figlio di uno schema José Revert Cortés–Mùsta El Madi, con il bomber a confermarsi cannoniere principe di una Pro Patria che, nella seconda metà del tempo, unisce qualità e quantità per allungare: le doppiette di Drago e Revert portano il punteggio sul 5-0. La ripresa, a gara di fatto chiusa, resta a lungo bloccata. Annicchiarico subentra a Kleber e salva in un paio di occasioni, ma a tre minuti dal termine un errore in impostazione e un libero permettono all’Aposa di tornare in gioco sul 5-2. Drago però la chiude da par suo: contropiede, gran destro, tripletta e sirena.

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, risultati giornata 14:

Buldog Lucrezia – Modena Cavezzo Futsal 5-5

C.U.S Ancona – Città di Massa C5 2-5

Mestre – Futsal Villorba 6-2

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, classifica:

Mestre 30

CS Gisinti Pistoia 26*

Città di Massa C5 24

Modena Cavezzo Futsal 23*

Sampdoria Futsal 22**

Lenzi Automobili Prato 14*

Futsal Villorba 14

VIS Gubbio 10*

Fenice Venezia Mestre 10*

Buldog Lucrezia 8*

Sporting Altamarca Futsal 7**

C.U.S Ancona 3**

*una partita in meno

**due partite in meno

Calcio a 5, Serie B, Girone B, risultati giornata 12:

Dozzese – Sant’Agata Futsal 5-5

Fossolo 76 Calcio – Futsal Sassuolo 7-5

Pro Patria San Felice – Aposa Bologna 6-2

Russi – Lavagna C5 9-1

Futsal Cesena – Dolomiti Energia Rovereto 5-1

Olimpia Regium – Athletic C5 11-1

Calcio a 5, Serie B, Girone B, classifica:

Futsal Cesena 34

Pro Patria San Felice 29

Olimpia Regium 28

Fossolo 76 Calcio 25*

Russi 21

Dolomiti Energia Rovereto 19

Sant’Agata Futsal 18

Aposa Bologna 11

Dozzese 11

Athletic C5 4

Lavagna C5 3*

Futsal Sassuolo 3

*una partita in meno

