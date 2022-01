Cavezzo, installati erogatori di acqua pubblica nelle scuole, in biblioteca, in palestra e in Comune

A Cavezzo, nel mese di gennaio, sono entrati in funzione otto nuovi erogatori di acqua potabile. Oltre ai tre destinati ai plessi scolastici di via 1 Maggio e via Libertà, i dispositivi sono stati installati nella palestra scolastica, al palazzetto dello sport di via Cavour, in Municipio, al Comando della Polizia Locale e in biblioteca.

L’iniziativa, a cura dell’amministrazione comunale, vuole incentivare l’utilizzo dell’acqua pubblica e delle borracce, in particolare nelle scuole, e contestualmente ridurre il consumo di contenitori, e quindi la produzione di rifiuti, in plastica monouso.

Dopo la consegna di borracce in omaggio, sempre da parte del Comune, ai bambini che frequentano il primo anno della scuola dell’infanzia statale e di quella paritaria, in questi giorni sono arrivati anche i dati relativi alla casa dell’acqua del parco di via Marconi, che nel solo 2021 ha erogato quasi 92mila litri d’acqua, con un risparmio per i cittadini, a partire dalla sua installazione, nel febbraio 2015, calcolato in oltre 139mila euro rispetto all’acquisto di acque minerali in PET da 1,5 litri.

“Cerchiamo di agevolare comportamenti responsabili – commenta in una nota il vicesindaco e assessore alla Pubblica Istruzione Fabrizio Trevisi – soprattutto da parte dei più giovani, che si dimostrano molto attenti ai temi della sostenibilità, anche nelle scelte individuali di tutti i giorni”.

