Lavori all’impianto idrico, disagi per l’acqua a Ravarino

RAVARINO – Lavori all’impianto idrico, possibili disagi per l’acqua a Ravarino.

Sorgeaqua srl, Ente gestore del servizio idrico per il comune di Ravarino (MO), ha la necessità di effettuare un intervento straordinario sulla condotta idrica che comporterà un calo di pressione in rete con possibili disagi ai piani alti nella distribuzione dell’acqua potabile in tutto il territorio comunale, comprese le frazioni, per circa 4,0 (quattro) ore – salvo imprevisti – nel pomeriggio di

MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO 2022 DALLE ORE 13:30 ALLE ORE 17:30

L’orario di riattivazione del servizio è indicativo e può variare in seguito ad imprevisti tecnici.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017