Le scuole di Bomporto, Soliera e Mirandola che verranno potenziate grazie ai fondi del Pnrr

MIRANDOLA, BOMPORTO, SOLIERA- Nell’ambito del filone del Pnrr dedicato alla sicurezza delle scuole (i filoni di finanziamento sulla scuola nel Pnrr sono in tutto cinque), sono disponibili risorse per i Comuni modenesi pari a quasi cinque milioni e 400 mila euro, per la riqualificazione dell’edilizia scolastica di competenza comunale, come le scuole materne, primarie e medie; tenendo conto delle quote di cofinanziamento dei Comuni, i contributi del Pnrr consentono investimenti per quasi nove milioni euro.

La Provincia di Modena, in accordo con i Comuni e sulla base delle indicazioni regionali, ha individuato sei interventi e inviato l’elenco alla Regione per l’inserimento nel piano regionale. Il Comune di Marano sul Panaro ottiene un contributo di oltre un milione e mezzo per la realizzazione del secondo stralcio della nuova sede della scuola De Amicis; il Comune di Mirandola realizzerà l’adeguamento sismico con efficientamento energetico della scuola d’infanzia Sergio Neri con un contributo pari a oltre un milione di euro; al Comune di Soliera sono assegnate risorse pari a un milione e 355 mila euro per un intervento analogo sulla scuola d’infanzia Muratori che avrà un costo di quasi tre milioni e 200 mila euro, mentre al Comune di Bomporto è assegnato un contributo di oltre un milione di euro per la messa in sicurezza della scuola media Volta. Inoltre il Comune di Spilamberto potrà contare su un contributo di quasi 250 mila euro per realizzare l’adeguamento sismico della scuola primaria Marconi e la scuola secondaria di primo grado Fabriani. Al Comune di Pievepelago, infine, andrà un contributo di oltre 154 mila euro per realizzare il miglioramento sismico della scuola primaria di Sant’Annapelago.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017