Medolla e Mirandola, anche Eurosets e Qura tra le aziende finanziate dall’Emilia-Romagna

MIRANDOLA, MEDOLLA – La Regione Emilia-Romagna finanzierà progetti di ricerca e innovazione presentati da 23 gruppi e imprese nel territorio regionale in attuazione della Legge Regionale 14 per l’Attrazione degli investimenti in Emilia-Romagna. Tra le 19 aziende finanziate ci sono quattro ‘assi’ del territorio modenese accompagnati, nella presentazione della domanda, da D7-FINANCE, società di Fondazione Democenter che si occupa di finanza agevolata. Si tratta di Ammagramma ed Expert.AI (aziende di Modena), Eurosets (di Medolla) e Qura (di Mirandola). Le prime due del settore dell’intelligenza artificiale, Eurosets e Qura del settore biomedicale. Il contributo complessivo accordato alle quattro imprese dalla Regione sarà di circa 4,5 milioni di euro a fronte di un investimento complessivo delle stesse imprese di oltre 11 milioni di euro con un vincolo di almeno 115 nuove assunzioni.

Barbara Bulgarelli direttrice di Democenter: “Il nostro intento è di avere un ruolo di player per agevolare l’avanzamento tecnologico delle imprese perché questo ha un indubbio effetto e per l’attrattività dell’intero territorio e sul sistema economico complessivo. I settori industriali oggi sono in dialogo ed interconnessione sia per tipologie di settore che nel rapporto di filiera e di scambio tra grande e piccola azienda. E la leva per attrattività per un territorio oggi è proprio questo: mettere in moto idee di impresa ad alta digitalizzazione per la crescita sostenibile”.

Fabio Ferrari, fondatore e presidente Ammagamma “In Ammagamma sviluppiamo soluzioni innovative di IA che migliorano la qualità del lavoro e della vita delle persone, adottando un approccio produttivo e culturale multidisciplinare, che coinvolge le aziende, le scuole, le istituzioni e l’intera comunità. Grazie a questi investimenti daremo vita a progetti concreti per generare valore economico e sociale guardando al futuro dei nostri ragazzi, della nostra regione e del Paese”.

Stefano Spaggiari, fondatore e presidente diExpert.AI: “Innovazione e tecnologia sono autentici fattori di competitività per la crescita produttiva e lo sviluppo economico del nostro territorio. L’intelligenza artificiale è il motore che accelerare la trasformazione digitale non solo delle nostre imprese ma dell’intero tessuto sociale. Investire su queste tecnologie all’avanguardia significa rafforzare le nostre competenze, attrarre talenti, creare domanda e sfruttare un potenziale ancora non pienamente espresso per colmare il ritardo accumulato in questi anni rispetto ad altri Paesi”.

Daniele Galavotti, CEO Qura: “Questo progetto consentirà di sviluppare il sistema di circolazione extracorporea” ad hoc” per il supporto cardiorespiratorio di pazienti in età pediatrica e neonatale. E’ quindi un progetto importante a cui teniamo molto perché contemplerà un alto livello di sofisticazione tecnologica. Siamo un’azienda giovane che investe i 3/4 in ricerca ed innovazione ed il progetto è calato in una visione generale di grande evoluzione in un settore così importante come quello del biomedicale”.

Antonio Petralia, vice-presidente e CEO Eurosets: “Da più di 30 anni noi di Eurosets ci impegniamo giornalmente per essere accanto al personale sanitario e rispondere alle loro esigenze. La nostra mission è aiutare le persone a tornare a fare ciò che più amano grazie alla costante ricerca e sviluppo di dispositivi innovativi e sempre più performanti. Per questo motivo ben vengano iniziative da parte della Regione ER finalizzate al finanziamento e all’investimento nell’ambito della innovazione tecnologica. Questo nuovo progetto ci permetterà di ampliare la nostra gamma di dispositivi, di ridurre le complicanze perioperatorie nella chirurgia a cuore aperto e di rispondere alle nuove esigenze in ambito clinico ed assistenziale, favorendo un rapido ritorno allo stato di salute del paziente”.