Olga Bertacchini, addio all’ultima mondina di Bastiglia

Addio a Olga Bertacchini ultima mondina di Bastiglia. Ha fatto in tempo a tagliare il traguardo dei cento anni, festeggiati nel 2020 con una grande festa cittadina.

LA STORIA DELL’ULTIMA MONDINA DI BASTIGLIA, OLGA BERTACCHINI

Olga era l’ultima delle mondina di Bastiglia e memoria storica del paese ed è nata il 29 agosto del 1920. Rimasta recentemente vedova Fontanesi, il marito era il falegname ‘Fargnec’ della antica falegnameria Panzetti, chiusa nei primi anni ’80. Olga ha passato gli ultimi anni con la figlia Deanna, vivevano in via Togliatti a Bastiglia

IL CORDOGLIO DELLA SINDACA DI BASTIGLIA

Scrive la sindaca di Bastiglia, Francesca Silvestri, su Facebook:

Olga ci ha lasciati. Era l’ultima mondina di Bastiglia.

Ci uniamo al cordoglio della famiglia a cui porgiamo le nostre più sincere e sentite condoglianze.

Fai buon viaggio, cara Olga!

CHE LAVORO FACEVANO LE MONDINE?

Le mondine o mondariso (dal verbo mondare, pulire) era una lavoratrice stagionale delle risaie. il lavoro si svolgeva durante il periodo di allagamento dei campi, effettuato dalla fine di aprile agli inizi di giugno per proteggere le delicate piantine del riso dallo sbalzo termico tra il giorno e la notte, durante le prime fasi del loro sviluppo. Il lavoro consisteva nel trapianto in risaia delle piantine e nell’estirpare le erbacce infestanti che crescono insieme al riso. Era un lavoro molto faticoso: si stava per intere giornate con l’acqua fino alle ginocchia, a piedi nudi e con la schiena curva e ci si spostava anche di tanti chilometri per andare a lavorare nelle risaie in Piemonte. Inoltre, le mondine rischiavano numerose malattie a causa delle zanzare e delle sanguisughe, che infestavano le risaie. Nelle risaie di Molinella si ebbero le prime proteste di mondine per l’ottenimento di migliori condizioni di vita.

