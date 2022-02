Sigma, sessant’anni e non sentirli

Sigma, sessant’anni e non sentirli. E’ una delle catene di supermercati più longeve in Italia, e nella Bassa è molto presente con punti vendita a Mirandola, Cavezzo, Medolla, Camposanto, Sorbara, Bomporto e Carpi e circa 150 dipendenti.

Sigma fu fondata a Bologna nel 1962 ( “Società Italiana Gruppi Mercantili Associati” ) e quindi proprio quest’anno compie 60 anni. E’ stato uno dei primi retailer del nostro paese a dotarsi di un assortimento di marca commerciale propria e oggi conta quasi cinquecento supermercati in Italia (dai grandi store ai piccolissimi alimentari) di cui quindici nella nostra provincia. Realco è la casa madre che presidia con l’insegna Sigma alcune regioni del Nord-Italia tra cui la nostra, e con Cesare Molinari, Responsabile Marketing del gruppo, andiamo a conoscere meglio questa realtà del territorio.

Primo punto distintivo, i negozi gestiti da soci imprenditori. “Sigma è molto presente nella Bassa Modenese, con un numero di supermercati in linea con gruppi storici come Coop e Conad”, osserva Molinari. “Punti vendita radicati nel territorio, dove il socio imprenditore ha un ruolo attivo nei confronti non solo dei propri clienti, ma anche di enti, associazioni, società sportive che nei limiti del possibile cerca di sostenere. Questo è un elemento fondamentale per Sigma, e che può essere distintivo rispetto ad altre catene di supermercati più grandi e centralizzate, a volte straniere, in cui difficilmente queste dinamiche si concretizzano poi nelle realtà locali. Il socio Sigma può fare la differenza nella sua comunità, è questo il nostro capitale umano”.

L’inflazione si fa sentire anche sui prezzi della spesa, come risponde Sigma a questo campanello d’allarme?

“La Grande Distribuzione è prima di tutto un rivenditore di prodotti di marca, e in quanto tale subisce a sua volta i rincari e le dinamiche dei prezzi di mercato. Basti pensare in questo momento alla pasta di semola, le cui aziende produttrici hanno subito aumenti dei costi che arrivano fino al 40%. Tutte le catene cercano di assorbire, per quanto possibile, questi rialzi sui prezzi al consumo. E Sigma lo fa in particolare sui suoi Prodotti a Marchio, che offrono un giusto rapporto qualità/prezzo. E nei freschissimi punta su una qualità superiore alla media e sul servizio, un aspetto che diversi concorrenti stanno scegliendo invece di abbandonare.”

Capita che un macellaio o un pescivendolo lasci la propria attività per venire a lavorare da voi?

“Può capitare, e crediamo sia una opportunità di occupazione interessante in questo momento. Siamo spesso alla ricerca di personale, e tra i vari negozi della Bassa sono occupate oltre 150 persone. Nei banchi dei nostri punti vendita cerchiamo di ricreare l’atmosfera di un piccolo negozio o del mercato, dove la relazione con il cliente e un buon consiglio sono ancora importanti. E poi non dimentichiamo che i primi supermercati negli anni 50/60 sono nati proprio così, con un fruttivendolo, un macellaio e un panettiere che si mettevano insieme sul modello del supermarket americano. “

Come avete vissuto e state vivendo il periodo del Covid?

“Credo che il ruolo del supermercato sia stato importante, specialmente nella prima fase del lockdown, anche come punto di riferimento sociale: in fondo era uno dei pochi posti dove si poteva andare. I consumi domestici sono aumentati, ma c’era anche un clima di forte paura per chi era in prima linea come addetti e cassiere, lavorando tutti i giorni in mezzo a centinaia di persone. Ci sono stati anche contagi, insomma è stato un periodo veramente faticoso per tutto il personale dei negozi. Sigma ha cercato di essere un punto di riferimento per la clientela anche in questo periodo segnato dall’emergenza sanitaria. E la situazione critica dell’ultimo periodo ha dato ancora più convinzione nelle scelte fatte in passato: la vicinanza dei punti vendita, la familiarità nel rapporto con la gente, la qualità e la sicurezza legati ai controlli di filiera”

Le consegne a domicilio?

In una prima fase più o meno in tutti i paesi i nostri supermercati si sono organizzati per portare la spesa a casa ai propri clienti, ma più come un servizio che come un e-commerce strutturato. Da qualche mese però è partito anche il nostro sito per fare la spesa online, con alcuni negozi già attivi tra cui Cavezzo (Sigma on line)

E il futuro?

Il “payoff” che da sempre accompagna il marchio Sigma è “così buoni, così vicini”. Un’indagine commissionata sulla clientela ha evidenziato come la maggior parte di essi ricerchi una esperienza di spesa piacevole e senza stress, con un giusto equilibrio tra qualità e convenienza. Questo è un po’ l’identikit del cliente Sigma. Partendo da qui si sta lavorando alla visione di punti vendita come ‘botteghe evolute’, dove tradizione e innovazione si incontrano all’insegna di servizio e qualità. E per finire una curiosità: il classico “omino” nel logo dell’insegna in origine nasceva come una freccia che indicava il punto di vendita, salvo poi diventare attraverso un restyling quello che è oggi, simbolo della centralità delle persone nella filosofia aziendale.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017