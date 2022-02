Ubriachezza molesta e resistenza a pubblico ufficiale: denunciata 42enne

CARPI – La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato in stato di libertà una donna di 42 anni, residente in provincia di Modena, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Domenica 30 gennaio, gli agenti sono intervenuti presso un esercizio pubblico, nelle vicinanze del centro storico, a seguito di una segnalazione relativa ad una persona molesta che infastidiva i clienti con insulti e sputi.

La donna, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool, ha continuato nel suo atteggiamento molesto anche nei confronti degli agenti intervenuti, opponendo loro resistenza, spintonandoli e insultandoli anche nella fase di accompagnamento in ufficio. La donna non è nuova a tali condotte. Per lo stato di ubriachezza molesta è stata anche sanzionata amministrativamente.

