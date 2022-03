A Mirandola la onlus Penso Positivo debutta con una passeggiata ecologica. Si è tenuta nei giorni scorsi la prima passeggiata ecologica dell’anno la onlus Penso Positivo in collaborazione con GEV Modena!

Il CEAS La Raganella ha regalato alle due associazioni alcune pinze per incentivare queste buone abitudini e, con il supporto di AIMAG sono stati forniti bidoni specifici per gli eventi di raccolta.

Spiega Mariella Cestari dell’Associazione Penso Positivo e GEV

“Le motivazioni più importanti che ci spingono ad organizzare le nostre passeggiate ecologiche sono molteplici. Prima fra tutte quella di far uscire in gruppo persone che altrimenti sarebbero isolate, chiuse in se stesse e solitarie (inclusione sociale).

Passeggiare e pulire il percorso ci porta a stare all’aperto, quindi salutare per il fisico e ci educa al rispetto dell’ambiente, tema caro a tutti noi, condiviso anche dalle mie personali passioni verso la natura del nostro territorio e lo sviluppo di una educazione ambientale consapevole (salute ed educazione ambientale).

Non meno importante per gli scopi di Penso Positivo, anzi forse primario, coltivare la crescita personale attraverso piccoli gesti di umiltà e solidarietà con il prossimo, con la comunità in cui si vive ed un rapporto più simbiotico con la natura.”