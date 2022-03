Beauty Star a Mirandola si rifà il look: rinnovata la profumeria in centro

La profumeria Beauty Star a Mirandola si rifà il look: dopo un paio di settimane di lavori, oggi è stato inaugurato il rinnovato negozio che si trova nel centro della cittadina, in via Tabacchi 29, all’ombra del Castello dei Pico.

Al taglio del nastro c’era l’assessore alle attività produttive del Comune, Fabrizio Gandolfi, le 3 dipendenti mirandolesi e una rappresentanza dei vertici dell’azienda, che fa parte del gruppo veneto D.m.o. che gestisce e sviluppa direttamente punti vendita di profumeria, igiene persona e detergenza, pet food e accessori animali coi marchi Isola dei Tesori, Caddy’s, LillaPois e Lob’s.

Con la rinnovata sede di Beauty Star a Mirandola, paradiso degli appassionati di bellezza, trucco e profumo si aggiunge un altro tassello nella rinascita del centro storico della cittadina martoriata dal terremoto d’Emilia del 2012. Il negozio di via Tabacchi 29 era attivo da anni, e ora c’è la rinnovata scommessa sulla Bassa modenese.

Come spiega Claudia Benini, direttore marketing di Beauty Star, “Il gruppo veneto ha 70 profumerie in tutta Italia e qui a Mirandola ha un punto vendita che si è deciso di ristrutturalo perché si nota come la città sta rinascendo, molti palazzi sono stati spacchettati quindi anche noi abbiamo voluto dare il nostro contributo ristrutturando il negozio: che sia un piccolo segnale i rinascita di questa città. Siamo molto contenti”.

