Bomporto, dal 14 marzo al 10 aprile domande di ammissione al nido comunale

BOMPORTO – Da lunedì 14 marzo a domenica 10 aprile 2022, sarà possibile presentare la richiesta di ammissione al nido d’Infanzia comunale di Bomporto per i bambini nati dal 01/01/2020 al 28/02/2022.

La domanda online può essere compilata con un qualsiasi dispositivo (PC – tablet – smartphone) accedendo al portale dei servizi scolastici online sosi@web sul sito del Comune di Bomporto. Viste le misure adottate per il contenimento del virus Covid-19 è sospeso l’accesso agli uffici scolastici ma è possibile contattare i seguenti numeri per richiedere un appuntamento con l’operatore per l’assistenza telefonica nella compilazione della domanda:

Fino all’11 marzo per appuntamenti per assistenza telefonare al 059 896537 – 059 800737

Dopo l’11 marzo per appuntamenti per assistenza telefonare al 059 896624

Si specifica che l’operatore compilerà la domanda online per conto del richiedente in base alle autodichiarazioni rilasciate telefonicamente ma la responsabilità di quanto dichiarato rimane a carico dell’utente.

Al momento dell’iscrizione online il richiedente dovrà essere munito di:

– Credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

– Dati anagrafici completi di entrambi i genitori, anche se non conviventi, separati, divorziati oppure del nuovo convivente.

– Dati completi del lavoro di entrambi i genitori o del nuovo convivente (nome, indirizzo, telefono della ditta o eventuale partita I.V.A.).

– Dati anagrafici completi dei nonni materni e paterni (anche se deceduti).

– Eventuale certificazione di disabilità del bambino (L 104/92 comma 3).

– Eventuale certificazione di disabilità di familiare del nucleo o di un nonno.

– Eventuale certificato di gravidanza in corso.

– Eventuale certificato di stato di salute dei nonni, solo se compromette l’accudimento del bambino.

Prima della compilazione della domanda è necessario:

– che la famiglia valuti attentamente chi sia il dichiarante (colui che sottoscrive la domanda), in quanto sarà considerato d’ufficio l’intestatario delle rette per tutto l’anno scolastico, detraibili in fase di dichiarazione dei redditi;

– che il familiare che sottoscrive la domanda, prima e durante l’inserimento delle dichiarazioni, prenda visione del Regolamento relativo ai criteri d’accesso, funzionamento e tariffe dei servizi per la Prima Infanzia approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 19/12/2019 e pubblicato

sul sito istituzionale www.comune.bomporto.mo.it alla pagina Aree tematiche/Scuola/Servizi Prima Infanzia/Iscrizioni, in particolare modo dell’art. 14 “Criteri per l’assegnazione del punteggio”, che consente di poter controllare il proprio punteggio, verificare la correttezza delle dichiarazioni rese e correggere le eventuali inesattezze prima dell’inoltro della domanda.

Dopo la compilazione della domanda è necessario:

– inoltrare la domanda e conservare il numero di riferimento assegnato al termine della compilazione, che sostituisce il nome del bambino nella graduatoria pubblicata sul sito del Comune;

– attenersi tassativamente ai tempi e modi stabiliti dall’Art. 4 – lettera a) – Parte B del Regolamento nel caso in cui, solo per errori materiali, si debbano richiedere eventuali modifiche/integrazioni dopo l’inoltro della domanda.

Pubblicazione della graduatoria definitiva:

– la graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito del comune da lunedì 30 maggio 2022; all’interno della graduatoria, per i bambini ammessi, saranno indicati i passaggi necessari a cui attenersi per poter proseguire nell’ammissione. Con la pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio del Comune si intende notificata la comunicazione (L 241/90);

– nella graduatoria, formulata in base al punteggio ottenuto, sarà data priorità ai residenti, poi ai residenti nell’Unione del Sorbara e successivamente ai non residenti. A parità di punteggio è data precedenza alla maggiore età del bambino;

– la graduatoria così formulata avrà validità per tutto l’anno scolastico 2022/23.

Solo dopo il termine delle iscrizioni l’Amministrazione comunale determinerà il numero di posti disponibili e le modalità organizzative del servizio, sulla base delle domande pervenute e dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria Covid-19.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017