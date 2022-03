Casano e Platis (FI): “Perchè gli interventi su Nonantola li fanno i Carabinieri da Castelfranco?”

“Perchè gli interventi su Nonantola li fanno i Carabinieri da Castelfranco?”. E’ quanto si chiedono Pino Casano e Antonio Platis, consiglieri Forza Italia Nonantola che vogliono chiarire subito in Consiglio la gestione dell’ordine pubblico. “Nel 2023 si rischia di perdere per sempre la stazione”,temono

Scrivono Casano e Platis:

Sempre più spesso abbiamo notato come, nelle “ricche” cronache nere di Nonantola, ad intervenire sia la pattuglia in stanza alla Tenenza di Castelfranco Emilia.

L’ultimo episodio, in ordine di tempo, è stato la rapina al supermercato alle 13,30 di martedì scorso

Questi episodi quanti sono? Come mai non è la pattuglia di Nonantola ad intervenire?

Sono questi i quesiti avanzati dal gruppo consigliare d’opposizione di Forza Italia.

In queste ultime settimane il bollettino è estremamente lungo tra furti, auto smontate a pezzi e vandalismi anche in centro storico.

È lampante che una caserma piuttosto che un presidio ad ore possa dare quella risposta immediata, altrimenti impossibile e rappresenterebbe un deterrente significativo.

Da qui la richiesta di conoscere i dati e la percentuali di interventi effettuati dall’Arma di Nonantola e quanti da fuori città.

Come anticipato nel corso degli incontri con la cittadinanza e il gruppo Iniziative Nonantola al prossimo consiglio comunale depositeremo una istanza con una proposta concreta per realizzare la stazione. Senza un progetto nel 2023, il prossimo anno, si perderà anche il presidio. Proponiamo pertanto di individuare subito un terreno comunale e di predisporre un progetto, magari anche cercando sinergie con caserme già realizzate in provincia, così da poter mettere a bando il tutto. Per il finanziamento, se i fondi Pnrr non dovessero essere intercettati, chiediamo si avanzi una manifestazione di interesse per capire come e quanto un costruttore privato possa essere interessato alla costruzione in cambio di capacità edificatoria.