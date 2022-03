Rubano merce al supermercato di Nonantola e picchiano la guardia

NONANTOLA – Rubano merce al supermercato e ingaggiano colluttazione con il personale della sicurezza. Una persona arrestata dai Carabinieri.

Sabato pomeriggio, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno tratto in arresto una persona per il reato di rapina in concorso.

Verso le ore 13.30, un 33enne, dopo aver prelevato dal supermercato generi vari per un valore di circa 400 Euro, insieme ad altre due persone, ha oltrepassato le casse senza pagare. Raggiunto dal personale di sicurezza dell’esercizio commerciale, l’uomo non ha esitato a prendere a calci e pugni il preposto, anche tentando di colpirlo con uno degli oggetti prelevati dal supermercato, causandogli contusioni multiple al volto e alle spalle.

Il 33enne è stato trattenuto per il tempo necessario all’arrivo della pattuglia dei Carabinieri, che ha definitivamente bloccato l’autore, traendolo in arresto per rapina in concorso, mentre gli altri due complici, in corso di identificazione, si sono dati alla fuga prima dell’arrivo dei militari. La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto.

Questa mattina l’uomo è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

