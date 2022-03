Dopo il successo della prima edizione, torna a Mirandola la rassegna Dialoghi politici

Dopo il successo della prima edizione, torna a Mirandola la rassegna-culturale-formativa Dialoghi politici organizzata da Partito democratico Mirandola. Si sono alternate un centinaio di persone tra il pubblico della rassegna che si è dipanata da ottobre sono in 14 incontri, in prevalenza dal vivo e tutti centrati su temi prettamente politici: con Elisabetta Gualmini si è parlato di Unione Europea, e in un evento costruito in diretta, di Ucraina con Piero Fassino on line, poi di destra e destre, di Keynes e di liberismo, di comunismo e socialismo e tanti altri temi, anche in trasferta a Marzabotto e a Fossoli.

Dopo due anni di iniziative in presenza bloccate per le misure di contenimento del Coronavirus, e dopo la sberla elettorale presa con la vittoria della Lega alle Comunali, in città si torna a parlare di politica con il partito Democratico. E farlo dal vivo è una scommessa, perché in questi due anni sul web abbiamo visto discussioni politiche violente, virulente, volgari, offensive. Invece dal vivo è diverso, i leoni da tastiera tornano gattini e gli incontri politici a Mirandola sono filati lisci come l’olio. Con tanta gente, tanta gente nuova e mai vista.

Tanto consenso spinge a replicare l’iniziativa.

Spiega Andrea Venturini, responsabile del percorso formativo “Dialoghi politici”, che ha presentato alla stampa i prossimi appuntamenti assieme a Marco Azzolini, Segretario del Pd di Mirandola, e Roberto Ganzerli, capogruppo Pd in Consiglio comunale che i prossimi appuntamenti parleranno di terremoto e ricostruzione, in un consesso il 5 maggio in cui sarà presente l’ex presidente della Regione Vasco Errani, poi è prevista (1 aprile) la serata sulla esperienza socialista in Italia.

L’11 aprile si parlerà delle trasformazioni della società italiana e delle ricadute sulla rappresentanza, il 21 aprile di scuola e università ed emergenza Covid. E’ previsto un altro incontro sulla transizione ecologica, e il 30 maggio si parla di parità di genere. Infine è in programma un incontro sulle riforme costituzionali e uno sulla figura di David Sassoli.

E un desiderio: “Vorremo portare – spiega Venturini – un gruppo di giovani mirandolesi al Parlamento europeo, ci sto lavorando da qualche tempo ma le incertezze del Covid e della guerra hanno reso la cosa per ora impossibile. Ma l’idea rimane, è una esperienza davvero segnante”.

