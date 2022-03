“Il caffè della domenica” di Francesca Monari

Il tempo di un caffè per leggere le notizie del momento, sul mondo del lavoro ma non solo!

Sono aperte le registrazioni a ‘18 app’ riservate ai nati nel 2003. Il bonus cultura è un’erogazione di 500 euro sotto forma di buono, destinata esclusivamente a giovani residenti in Italia che hanno compiuto 18 anni. Si accede al portale con lo SPID o la CIE e il bonus permetterà di acquistare in negozi fisici o virtuali eventi culturali, libri, concerti, cinema ecc. La scadenza è il 31 agosto 2022. Info su www.18app.italia.it

Federica Web Learning è la prima piattaforma italiana con oltre 350 corsi online gratuiti. La sua missione è quella di offrire un’istruzione di livello universitario aperta a tutti.

Indubbiamente i portali che possiedono maggiore autorevolezza sono quelli patrocinati dalle università. Federica.eu è il portale di formazione online dell’Università Federico II di Napoli, ma tanti sono gli Atenei partner. Diverse le aree tematiche e gli argomenti disponibili tra i quali informatica, matematica, ingegneria e data science.

A scuola si insegnerà educazione emotiva. La Camera ha approvato la proposta di legge che introdurrebbe l’educazione emotiva nelle scuole italiane in via sperimentale. “Mai come in questo momento la scuola ha il compito di ricomporre il disorientamento verso il mondo circostante delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. A loro vanno forniti gli strumenti per superare le criticità generate dalla pandemia e per potersi affermare nella vita. Oggi integrare nella didattica le competenze non cognitive è altrettanto fondamentale che apprendere i diversi saperi disciplinari”, ha spiegato Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera.

Castelfranco Emilia – Nuovo stabilimento produttivo, nuove assunzioni

E’ stata avviata la produzione del nuovo stabilimento DS Smith di Castelfranco Emilia.

Al momento il sito occupa circa 55 dipendenti provenienti dall’area del Reggiano e del Modenese ma entro la fine dell’anno l’impianto ospiterà fino a 10 linee di produzione, saranno quindi oltre 80 i dipendenti occupati. L’azienda è leader in soluzioni di imballaggio innovative e sostenibili e opera in altri 34 Paesi.

