Il 26 e 27 marzo sono le Giornate Fai di Primavera: in Emilia 53 luoghi aperti al pubblico in 28 località

Sono 53 i luoghi che verranno aperti al pubblico in 28 località dell’Emilia-Romagna, il 26 e 27 marzo, per la XXX edizione delle Giornate Fai di Primavera 2022. Torna nel primo fine settimana di primavera la festa che il Fondo per l’ambiente italiano dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

Dal 1993 a oggi, sono stati 14.090 i luoghi di storia, arte e natura aperti in tutta Italia, visitati da oltre 11 milioni di cittadini, grazie a 145.500 volontari e 330.000 studenti “Apprendisti Ciceroni”.

In programma visite a contributo libero in oltre 700 luoghi inaccessibili o poco conosciuti in 400 città in tutta Italia, 53 le aperture diffuse in tutta la regione proposte dalle delegazioni e dai gruppi Fai dell’Emilia-Romagna.

I dettagli del programma regionale sono stati illustrati questa mattina, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in viale Aldo Moro per presentare l’iniziativa in Emilia-Romagna, con la partecipazione dell’assessore alla Cultura e Paesaggio, Mauro Felicori, della presidente regionale Emilia-Romagna del Fai, Carla Di Francesco e della referente Fai Emilia-Romagna, Barbara Rossi.

“Anche quest’anno il Fai dell’Emilia-Romagna ci accompagna alla scoperta, o all’approfondimento delle bellezze di una terra, l’Emilia-Romagna, straordinariamente varia e ricca di storia- ha commentato l’assessore Felicori-. Ringrazio questa organizzazione, che da sempre opera per l’educazione dei cittadini alla conoscenza e al rispetto del patrimonio culturale, contribuendo non poco anche alla conservazione e al salvataggio di molti beni. Un lavoro importante, che spesso stimola le stesse istituzioni e senza dubbio sensibilizza ciascuno di noi a contribuire per favorirne la fruizione”.

“Ancora una volta, anche in queste giornate di primavera 2022, il viaggio proposto dal Fai alla scoperta del Patrimonio culturale e paesaggistico della splendida Emilia-Romagna sarà capace di stupirci- ha detto la presidente Carla Di Francesco-. Dalle città ai piccoli comuni, dalla pianura all’Appennino, fino ai borghi e alle passeggiate alla scoperta delle singolarità storiche e naturalistiche, il 26 e 27 marzo volontari e apprendisti ciceroni ci mostreranno bellezza, natura, storia, arte che caratterizzano il territorio regionale, anche utilizzando punti di vista inediti e originali. Ci guideranno ad amare sempre di più i luoghi per capire meglio l’eredità culturale che è patrimonio comune a tutti gli europei, in uno dei momenti più bui della storia recente”.

Il Fai in Emilia-Romagna è rappresentato da 10 delegazioni e 10 gruppi, con oltre 15 mila aderenti, e da 9 gruppi Fai Giovani, con oltre 1500 partecipanti.

I luoghi in Emilia-Romagna in sintesi

A Bologna si apriranno le porte delle splendide sale del Palazzo Arcivescovile e di Palazzo Bonasoni, sede del servizio patrimonio culturale della Regione, dove i giovani Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico “Sabin” di Bologna guideranno i visitatori nel palazzo, svelandone la lunga storia (v. scheda specifica allegata).

Il pubblico verrà accompagnato in un percorso inedito anche attraverso il Parco della Montagnola e proprio qui si terrà uno speciale incontro, presso il Salone delle Feste di Palazzo Maccaferri, con l’architetto Mario Cucinella per parlare del suo progetto pensato per il parco.

A Ferrara, nelle sale di Palazzo Costabili, oggi sede del Museo Archeologico, sarà possibile vedere in anteprima tre opere del Garofalo facenti parte del progetto “100 opere tornano a casa” e, poco distanti dalla città, un’occasione imperdibile per conoscere la storia delle “delizie” di Voghiera e Portomaggiore, strutture architettoniche legate profondamente al paesaggio della zona.

Nelle campagne vicino a Reggio Emilia si potrà visitare una tenuta agricola unica nel suo genere, “Il Cavazzone” dove le stalle e l’acetaia convivono con uno chalet che è la copia di un padiglione dell’Esposizione Universale di Parigi del 1870.

A Parma si potrà conoscere da vicino il Parco della Musica e il progetto che ha permesso a Renzo Piano di trasformare un vecchio zuccherificio in un parco pubblico con al centro una moderna “fabbrica del suono”: l’Auditorium Paganini, inaugurato nel 2001 e che da 7 anni ospita la stagione sinfonica della Filarmonica Arturo Toscanini.

Nella provincia di Modena, il filo rosso della memoria collega le aperture dei Musei storici di Fanano e Montese, la visita alle postazioni della lastra bianca di Montello e quella al Campo di Fossoli a Carpi.

A Ravenna, il Fai Ponte tra Culture promuove la visita, anche in lingue straniere, del Parco della Pace, un vero museo all’aria aperta nato per testimoniare l’amicizia tra i popoli.

L’evento si svolge con il Patrocinio del Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero della Cultura, di Regione Emilia-Romagna, di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane.

Per molti luoghi, soprattutto nelle grandi città, la prenotazione online è consigliata perché garantisce l’accesso alla visita.

Le visite si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti, l’accesso è consentito alle sole persone in possesso di Green Pass Rafforzato ed è obbligatorio l’utilizzo di mascherine Ffp2.

Per le Giornate Fai di Primavera nella Bassa Modenese si aprono le porte di Villa Delfini

Giornate Fai di Primavera, i luoghi da visitare

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA 2022

APERTURE 26-27 MARZO

EMILIA-ROMAGNA

Informazioni, visite e prenotazioni sulle aperture in regione a questo link .

BOLOGNA

Aperture a cura di: DELEGAZIONE FAI DI BOLOGNA

PALAZZO ARCIVESCOVILE, via Altabella, 6

PALAZZO BONASONI, via Galleria, 21

PARCO DELLA MONTAGNOLA, ingresso da Porta Galliera

QUADRERIA DELL’OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI, via Marsala, 7

SEDE STORICA CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA, via Farini, 11

IMOLA (BO)

Aperture a cura di: GRUPPO FAI IMOLA DOZZA E VALLE DEL SANTERNO

IMOLA, LA BELLEZZA DELLA PIAZZA: Piazza Matteotti

PALAZZO SERSANTI: Piazza MatteottI

OZZANO DELL’EMILIA (BO)

Aperture a cura di: GRUPPO FAI SAVENA IDICE SILLARO

VAL DEI FIORI, Via Pedagna, 60

VILLA ANGELICA, via Stradelli Guelfi 47

PIEVE DI CENTO (BO)

Aperture a cura di: GRUPPO FAI DI PIEVE DI CENTO

GIARDINO DELLA SCULTURA, Via Circonvallazione Ponente

SALA BOLOGNESE (BO)

Aperture a cura di: GRUPPO FAI DI PIEVE DI CENTO

BASILICA ROMANICA DI SALA BOLOGNESE, via Gramsci, 51

SASSO MARCONI (BO)

Aperture a cura di: GRUPPO FAI DELL’APPENNINO BOLOGNESE

VILLA ACHILLINI E ORATORIO SANT’APOLLONIA, via Castello, 32

FERRARA

Aperture a cura di: DELEGAZIONE FAI DI FERRARA

ORGANO SEICENTESCO, via Santo Stefano

PALAZZO COSTABILI DETTO DI LODOVICO IL MORO, via XX Settembre, 122

CENTO (FE)

Aperture a cura di: GRUPPO FAI GIOVANI DI FERRARA

CASA RURALE – MUSEO DELLA PARTECIPANZA, Via Larga, 43 Renazzo di Cento

PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA DEI NOMI DELLE VIE DI CENTO, Incrocio corso Guercino con via Bonzagni

COMACCHIO (FE)

Aperture a cura di: DELEGAZIONE FAI DI FERRARA

AREA ARCHEOLOGICA DI SANTA MARIA IN PADOVETERE, Strada Fiume, Valle Pega

PORTOMAGGIORE (FE)

Aperture a cura di: DELEGAZIONE FAI DI FERRARA DELIZIA E BROLO DEL VERGINESE A GAMBULAGA, via

Verginese 56 – Gambulaga

VOGHIERA (FE)

Aperture a cura di: DELEGAZIONE FAI DI FERRARA

DELIZIA ESTENSE DI BELRIGUARDO, Strada Provinciale, 274

CESENA (FC)

Aperture a cura di: DELEGAZIONE FAI DI CESENA

ROCCA MALATESTIANA, via Cia degli Ordelaffi

ROSETO E STORIA DELL’ISTITUTO DI AGRARIA, via Savio 2400

FORLÌ (FC)

Aperture a cura di: DELEGAZIONE FAI DI FORLÌ

CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITA’ E PALAZZO MANZONI, piazza Melozzo degli Ambrogi, 7

MERCATO SARACENO (FC)

Aperture a cura di: DELEGAZIONE FAI DI CESENA

CHIESA DI SANTA MARIA NUOVA, piazza Mazzini

MONTIANO (FC)

Aperture a cura di: DELEGAZIONE FAI DI CESENA

BORGO DI MONTIANO, piazza Maggiore

SANTA SOFIA (FC)

Aperture a cura di: DELEGAZIONE FAI DI FORLÌ

PALAZZO MORTANI GIORGI, piazza Matteotti, 3

MODENA

CARPI (MO)

Aperture a cura di: DELEGAZIONE FAI DI MODENA

CAMPO DI FOSSOLI, via Remesina Esterna, 32

CAVEZZO (MO)

Aperture a cura di: GRUPPO FAI DELLA BASSA MODENESE

VILLA DELFINI, via Dosso, 17

FANANO (MO)

Aperture a cura di: DELEGAZIONE FAI DI MODENA E GRUPPO FAI DELL’APPENNINO MODENESE

MUSEO DEI MONTI DELLA RIVA, piazza Fairbanks – Località Trignano

MONTESE (MO)

Aperture a cura di: DELEGAZIONE FAI DI MODENA E GRUPPO FAI DELL’APPENNINO MODENESE

MUSEO STORICO, via P. Cuoghi, 38

POSTAZIONI DELLA LASTRA BIANCA E MONTELLO, via Montello

Coordinate per raggiungere il luogo: 44.28037, 10.94772

RACCOLTA DI COSE MONTESINE – CANONICA DI IOLA, via Trebbo, 1, Località Iola

PARMA

Aperture a cura di: DELEGAZIONE E GRUPPO FAI GIOVANI DI PARMA

ABBAZIA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA, piazzale San Giovanni, 1

ANTICA FARMACIA DI SAN FILIPPO NERI E ORATORIO SAN TIBURZIO, vicolo San Tiburzio, 5

LICEO SCIENTIFICO “G. ULIVI”, viale Maria Luigia, 3

PALAZZO DELL’ AGRICOLTORE, piazzale Antonio Barezzi, 3

PARCO DELLA MUSICA, parco Ex Eridania, Via Toscana 5/a

SAN SECONDO PARMENSE (PR)

Aperture a cura di: DELEGAZIONE E GRUPPO FAI GIOVANI DI PARMA

ROCCA DEI ROSSI, piazza Giuseppe Mazzini, 12

PIACENZA

BOBBIO (PC)

Aperture a cura di: GRUPPO FAI DI BOBBIO

BOBBIO: ALLA RICERCA DEI SEGNI DI UN MEDIOEVO NASCOSTO.

Percorso nel centro storico cittadino alla ricerca di tracce architettoniche

medievali. Ritrovo a Bobbio in Piazza San Francesco

CASTELL’ARQUATO (PC)

Aperture a cura di: DELEGAZIONE FAI DI PIACENZA

CHIESA DI SAN PIETRO CON MONUMENTO DEGLI SFORZA, Via Sforza Caolzio

PALAZZO DEL DUCA, Via Fontana del Duca, 4-6

TORRIONE DEL DUCA, Via Fontane del Duca

CASTELVETRO PIACENTINO (PC)

Aperture a cura di: GRUPPO FAI DI MONTICELLI D’ONGINA

PALAZZO COMUNALE, Piazza Emilio Biazzi, 1

VILLA BELLI PEDRONI, Via Bernini, 24

RAVENNA

CERVIA (RA)

Aperture a cura di: GRUPPO FAI DI CERVIA

PIEVE DI S. STEFANO PROTOMARTIRE DI PISIGNANO, via Crociarone, 12 – Pisignano

COTIGNOLA (RA)

Aperture a cura di: GRUPPO FAI DI LUGO

LA PALAZZA DI BUDRIO DI COTIGNOLA, via Gaggio 7, Budrio di Cotignola

FAENZA (RA)

Aperture a cura di: GRUPPO FAI DI FAENZA

TORRE DI ORIOLO DEI FICHI, via di Oriolo, 19

LUGO (RA)

Aperture a cura di: GRUPPO FAI DI LUGO

PIEVE DI CAMPANILE A SANTA MARIA IN FABRIAGO, Località Campanile via S. Maria in Fabriago 12, Santa

Maria in Fabriago, Lugo

RAVENNA (RA)

Aperture a cura di: DELEGAZIONE FAI DI RAVENNA

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA: PALAZZO E COLLEZIONE D’ARTE, via Antico Squero, 31

L’ ARTE CONTRO LA GUERRA NEL PARCO DELLA PACE, via Marzabotto, 1

LE MEMORIE DELL’ANTICA SOCIETÀ DI PESCATORI DELLA CASA MATHA, piazza Andrea Costa, 3

VIANO (RE)

Aperture a cura di: DELEGAZIONE E GRUPPO FAI

GIOVANI DI REGGIO EMILIA STORICA TENUTA AGRICOLA “IL CAVAZZONE”, via Cavazzone, 4

RIMINI

MONDAINO (RN)

Aperture a cura di: DELEGAZIONE FAI RIMINI, COMUNE DI MONDAINO E PRO LOCO

ANTICA FABBRICA DI FISARMONICHE FRATELLI GALANTI, Via Borgo, 68

EX CONVENTO FRANCESCANO DI MONTE FORMOSINO, via Belvedere F., 223

