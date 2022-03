L’Ordine delle Cerchie annuncia: “Torna Finalestense il 17, 18 e 19 giugno”

“Stiamo tornando. Sono passati due anni ma questo non ha spento la nostra voglia di far festa e competere sul campo del Palio delle Cerchie. Il tempo a disposizione non è molto, ma questo non ci spaventa. Finalestense e i nostri colori torneranno a sfilare. 17-18-19 giugno. Segnatevi le date e rispolverate le casacche”.

Così l’Ordine delle Cerchie annuncia il ritorno della festa in costume che più caratterizza l’intera Bassa Modenese, che si ritrova a Finale Emilia dopo due anni di blocco causa Covid. L’ultima edizione fu quella del 2019.

Dal Comune di Finale Emilia spiegano che:

Sono iniziati nei giorni scorsi gli incontri per definire la programmazione dell’edizione 2022. Al primo appuntamento hanno partecipato diversi gruppi e associazioni che costituiscono il Comitato organizzatore. All’ordine del giorno di questo primo incontro le problematiche logistiche, legate in particolare alla presenza di cantieri della ricostruzione, relative ai luoghi dove la manifestazione dovrà svolgersi e al percorso che il tradizionale corteo dovrà seguire

