Finale Emilia, allo studio una soluzione definitiva per via Fruttarola. Lavori a giugno e a ottobre

FINALE EMILIA – In un informale incontro con una folta rappresentanza di residenti di via Fruttarola, il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti, ha ribadito l’intenzione dell’Amministrazione comunale di intervenire in modo risolutivo sul tratto viario disastrato e insicuro.

“Vogliamo che i lavori che verranno eseguiti – dice Poletti – rappresentino una soluzione definitiva dei problemi di via Fruttarola. Ci avvarremo della consulenza di un professionista specializzato in questo tipo di problematiche per capire in che modo e con che profondità di scavo sarà necessario intervenire sui tratti più disastrati. A partire da ottobre 2022 interverremo nel tratto che parte dall’incrocio con via Rovere, mentre già entro giugno inizieranno i lavori sulla parte centrale ‘bianca’, la più malandata e pericolosa, con moderne tecnologie che recuperando i materiali, depolverizzandoli, macinandoli e ricompattandoli renderanno quel tratto di strada nuovamente percorribile senza le problematiche attuali”.

Via Fruttarola, a Finale Emilia, negli ultimi anni è stata sottoposta a un particolare stress anche per l’incremento di traffico pesante, indirizzato al polo di aziende che operano in via Ceresa. Il traffico si è spostato su quella direttrice perché l’accesso dal lato dell’ex zuccherificio è stato reso pressoché impraticabile dalle condizioni di quel tratto di strada.

“Per questo, in convenzione con le aziende che sono destinatarie di quel traffico – conclude il sindaco – interverremo anche sul tratto di via Ceresa a partire dall’ex Zuccherificio, così da diminuire il carico di traffico pesante che via Fruttarola è costretta a subire”.

