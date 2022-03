Mirandola, il triangolo delle Bermuda di viale Gramsci: terzo incidente in due giorni

MIRANDOLA – Se due incidenti nel giro di poche ore nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri avevano fatto parlare di una sfortunata coincidenza, il terzo sinistro, avvenuto nella mattinata di oggi, potrebbe, con un po’ di fantasia, far pensare a qualcosa di più, da Gramsci che si rivolta nella tomba a un polo elettromagnetico in grado di attirare le auto e causare incidenti in serie, uno dopo l’altro. Ironia e fantasia a parte, ha davvero dell’incredibile quanto avvenuto nel giro di poche ore a Mirandola, in viale Gramsci. Tra la serata di ieri e la mattinata di oggi, infatti, si sono verificati ben tre incidenti stradali, che hanno costretto ad un triplo intervento gli uomini della Polizia Locale di Mirandola. I primi due incidenti si sono verificati, rispettivamente, all’altezza del civico 75 e dell’intersezione con via Colombo, mentre il terzo, avvenuto questa mattina, ha avuto luogo all’intersezione con via Bove. Come nei due precedenti sinistri in viale Gramsci, la Polizia Locale di Mirandola è intervenuta per i necessari rilievi e per limitare la circolazione dei veicoli a causa della presenza sulla carreggiata dei veicoli coinvolti nell’incidente. Ora, la viabilità è stata per la terza volta ripristinata.

