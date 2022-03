Mirandola, due incidenti nel giro di poche ore in viale Gramsci

MIRANDOLA – Due incidenti nel giro di poche ore si sono verificati tra il pomeriggio e la sera di ieri, martedì 15 marzo, in viale Gramsci, a Mirandola. Nel primo caso, il sinistro è accaduto all’altezza del civico numero 75. Poco dopo il ripristino della viabilità in seguito alla rimozione dei detriti lasciati sulla carreggiata dai veicoli coinvolti, si è verificato il secondo incidente: in questo caso, lo scontro è avvenuto all’intersezione con via Colombo e i veicoli coinvolti sono stati quattro. Per entrambi gli incidenti verificatisi in viale Gramsci è intervenuta sul posto per i necessari rilievi e per gestire la viabilità, ripristinata in entrambe le occasioni, la Polizia Locale di Mirandola.

