Mirandola, incidente stradale sulla Circonvallazione

MIRANDOLA – Incidente stradale in via Circonvallazione, intersezione con via Cinque Martiri, a Mirandola, venerdì attorno all’ora di pranzo.

La Polizia Locale di Mirandola invita a prestare attenzione per la presenza sulla carreggiata di veicoli coinvolti in sinistro stradale.

