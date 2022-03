Mirandola, parcheggio “selvaggio” in via Circonvallazione: rimossa una Maserati

MIRANDOLA- Ha avuto un gran da fare, stamattina, il carroattrezzi di Mirandola

Dopo la C2 rimossa nella prima mattinata in piazza Costituente, intorno alle 12 gli agenti della polizia locale di Mirandola hanno proceduto alla rimozione forzata di una seconda auto: una Maserati grigia metallizzata in via Circonvallazione.

L’auto era parcheggiata in un’area interdetta alla sosta e ostruiva la corsia di canalizzazione.

Anche il questo caso il proprietario potrà contattare i numeri 0535 611039 e 800197197 per la restituzione.

