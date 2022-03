Mirandola, ruba oltre 500 euro di merce al supermercato: arrestata 35enne

MIRANDOLA – Nella serata di ieri, venerdì 4 marzo, i Carabinieri della Stazione di Mirandola hanno tratto in arresto una donna per furto aggravato. I fatti sono avvenuti poco prima delle 20, in un supermercato di Mirandola, dove una 35enne è stata bloccata dopo essersi impossessata di merce non di prima necessità, oltrepassando le casse senza pagare. La refurtiva è stata ritrovata in parte addosso alla donna e in parte nella sua auto. Gli oggetti rubati, per un importo complessivo di 560 euro, sono stati recuperati e restituiti al responsabile del supermercato. La donna è stata, quindi, arrestata per furto aggravato. Nella mattinata odierna, la 35enne è stata condotta davanti al Giudice per l’udienza con rito direttissimo.

