Nonantola celebra il trentennale del 118 illuminando di blu la Torre dei Modenesi

NONANTOLA – In occasione della ricorrenza del trentennale dell’istituzione del servizio di emergenza territoriale 118 nazionale, il Comune di Nonantola partecipa all’iniziativa che prevede l’illuminazione dei principali monumenti e luoghi di interesse delle città. A Nonantola, la Torre dei Modenesi sarà illuminata di blu nelle notti di sabato 26 e domenica 27 marzo 2022 per celebrare il 118, testimoniando l’importanza di un servizio essenziale per tutta la comunità.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017