Per la ginnastica ritmica di Medolla pioggia di medaglie alle prime prove di campionato nazionale. Il covid ha comportato non pochi disagi allo sport, in particolar modo alla ginnastica ritmica, uno sport catalogato tra le attività “individuali” ma che prevede contatto tra chi lo pratica. La ginnastica ritmica di base è stata sospesa per molti mesi, mentre quella agonistica è stata limitata e talvolta interrotta.

Questo anno sportivo è ripartito molto bene per la ginnastica ritmica di Medolla, con i corsi propedeutici pieni e l’attività agonistica svolta a pieno ritmo.

Tutto ciò ha permesso di ritornare a disputare le gare sia nazionali che provinciali dando la possibilità anche alle ginnaste dei corsi base di parteciparvi dopo quasi 2 anni di sospensione.

La società di ginnastica ritmica di Medolla (UISP Comitato Territoriale Modena) nel weekend del 27 febbraio ha disputato la prima gara Provinciale, portando a casa molti podi.

Nella giornata del 13 Marzo invece le ginnaste della squadra agonistica hanno partecipato alla Prima Prova fase 1 ER del Campionato Nazionale Uisp disputatasi a Bologna ottenendo eccellenti risultati.

Ripercorriamo i podi e i risultati ottenuti dalle ginnaste agoniste:

Nella gara Promozionale di Rappresentativa Societaria, 1° e 2° posto per Bianca, Eleonora e Viola in seconda fascia corpo libero-palla, 1° posto per Alice e Bianca nella terza fascia clavette-fune.

Nella categoria Mini 1a base allieve Aurora ha conquistato l’ottavo posto con l’esercizio da individualista al corpo libero e cerchio. Ottimi risultati anche per le squadre, dove la coppia allieve Aurora e Siria ha ottenuto il 1° posto alla palla, la coppia junior composta da Gioia ed Amy il 1° posto con cerchio e fune, mentre le squadre junior e senior si sono classificate 2a e 3a rispettivamente con le ginnaste Francesca, Chiara, Benedetta e le ginnaste Emma, Silvia e Alessia con cerchio e palla.

UISP Medolla si congratula con tutte le ginnaste per i risultati ottenuti, mentre gli allenamenti continuano a pieno ritmo nella preparazione alle prossime competizioni. Le ginnaste dei corsi base affronteranno infatti proprio a Medolla la seconda prova Provinciale il 10 Aprile, mentre le agoniste aspettano la Seconda Prova FASE 1 del campionato Nazionale del 7/8 Maggio a Ravenna.

Per maggiori informazioni potete contattare medolla@uispmodena.it

