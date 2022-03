“Pi Greco Day”: a Ravarino un’intera giornata dedicata alla matematica

RAVARINO- Il 14 marzo in tutto il mondo si celebra il Giorno della Matematica, conosciuto anche come Pi Greco Day: l’idea è nata nel 1988 ispirandosi all’uso anglosassone di indicare le date nel formato mese/giorno, ottenendo così il numero “3,14” che indica appunto il valore del pi greco approssimato ai centesimi.

L’occasione non poteva certo essere trascurata dal Comune di Ravarino che, da dieci anni, organizza la rassegna “Non temiAMO la Matematica” dedicata, appunto, a promuovere la cultura scientifica ed avvicinare la disciplina dei numeri al pubblico più ampio e non specialistico attraverso momenti divulgativi, conferenze teatralizzate, laboratori ed attività didattiche per le scuole. Semplici cittadini, studenti, insegnanti ed appassionati possono così sperimentare un approccio inconsueto e divertente alla matematica, reso possibile da relatori che uniscono una grande competenza scientifica ad una eccellente capacità comunicativa.

Gli appuntamenti in programma a Ravarino per il “Pi greco day”

Sono tre gli appuntamenti in programma a Ravarino per lunedì 14 marzo nell’ambito della rassegna. Si inizia alle ore 16:30 presso il Polo Culturale “S. Aleramo” con un incontro aperto al pubblico dal titolo “Meridiane e orologi solari”: a cura di Roberto Pizzi. Si prosegue alle ore 18 al Teatro Comunale con una conversazione con Elena Rinaldi, autrice del libro “Facciamo che eravamo matematici” (introduce Elena Cavani).

L’evento principale è in programma alle ore 20:30 presso il Teatro comunale: il meteorologo e divulgatore ambientale Luca Lombroso (in collegamento dalla stazione meteo della Riserva Karen Morgensen in Costa Rica) tratterà il tema dei cambiamenti climatici e degli eventi meteorologici estremi che, ormai è chiaro, stanno diventando fenomeni sempre più frequenti nella nostra quotidianità. Il professor Lombroso, attraverso l’analisi di macrodati e serie storiche, ci aiuterà a capire quali sfide ci attendono e cosa si può fare a livello locale per affrontarle efficacemente.

L’appuntamento sarà valido anche come seminario formativo per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti: sarà introdotto da Moreno Gesti (vice sindaco di Ravarino e giornalista pubblicista) e vedrà un intervento di Francesco Dondi (giornalista della Gazzetta di Modena) dal titolo “Comunicare i cambiamenti climatici: come distinguere la scienza dalle meteobufale e fake news”.

La rassegna “Non temiAMO la Matematica” è promossa dal Comune di Ravarino con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Modena e dell’Ufficio Scolastico Regionale, ed è realizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo I.C.2 Ravarino e Sintab. Inoltre, l’edizione del decennale è resa possibile anche grazie anche al contributo del MUR-Ministero della Università e della Ricerca. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero gratuito fino ad esaurimento posti, inoltre sarà possibile assistere anche collegandosi a distanza grazie alla diretta streaming. Per info e prenotazioni: www.nontemiamolamatematica.it

La realizzazione della decima edizione della rassegna “Non temiAMO la Matematica” vede il contributo di: Assicoop-UnipolSai; Associazione Agorà; Casa vinicola “Marchesi di Ravarino”; CIRFOOD; Le Conserve della Nonna; Osteria “Il Grano di Pepe”; Sinergas.