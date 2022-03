San Felice in piazza per dire no alla guerra

San Felice in piazza per dire no alla guerra. Sabato 12 marzo diversi cittadini, di ogni età, hanno risposto all’appello di presenziare pubblicamente in un picchetto per chiedere la pace per la drammatica guerra tra Russia e Ucraina.

In piazza Italia, davanti al municipio provvisorio, si è svolta la manifestazione a sostegno della pace e per condannare il conflitto in Ucraina. Tante le bandiere arcobaleno della pace, nessun simbolo di partito.

La manifestazione, organizzata dall’associazione Piazza del Mercato– con il patrocinio del Comune di San Felice- si è tenuta nel pomeriggio.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017