Ucraina, anche San Felice scende in piazza contro la guerra

SAN FELICE- Si svolgerà sabato 12 marzo a San Felice sul Panaro- in piazza Italia (davanti al municipio provvisorio)- la manifestazione a sostegno della pace e per ribadire il “no” alla guerra in Ucraina.

La manifestazione, organizzata dall’associazione Piazza del Mercato– con il patrocinio del Comune di San Felice- prenderà il via alle ore 16.

