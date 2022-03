Seconda Categoria: bene Rivara e Solarese, alla Sanmartinese il derby contro la Folgore Mirandola

di Simone Guandalini – Grazie alla seconda vittoria consecutiva, ottenuta nel derby contro la Folgore Mirandola (1-0) che fa seguito a quella della scorsa settimana sul campo della Villa d’Oro, la Sanmartinese si avvicina sempre più alle zone alte della classifica del Girone E di Seconda Categoria, salendo a quota 29 punti. A decidere il favore della Sanmartinese il derby contro la Folgore Mirandola è una rete di Giannetto, arrivata a metà ripresa. In vetta, non rallenta la corsa della Solarese, che si impone con un netto 2-0 nella gara casalinga contro il Daino Santa Croce: a bersaglio, Donato nella prima frazione di gioco e Dondi nella ripresa. La formazione di Solara guida ora la classifica a +4 sul Novellara secondo, vittorioso 2-1 sul campo del San Paolo. Sale, invece, al terzo posto il Rivara che supera in classifica il Campogalliano (oltre a Villa d’Oro, Daino Santa Croce e Vis San Prospero), battendolo 2-0 in trasferta nello scontro diretto: in vantaggio al 17′ con Luppi R. bravo a sfruttare un assist di Vuksani, il Rivara chiude il match al 59′ con Paganelli, ancora su assist di Vuksani. 1-1, infine, nell’altro scontro diretto nelle prime posizioni della classifica, quello tra Vis San Prospero e Villa d’Oro: avanti con Vezzali, la Vis San Prospero si fa rimontare da una rete di Degli Esposti.

Nel Girone G, invece, trova la vittoria la fotofinish la Pol. Nonantola nella trasferta contro il Gaggio quinto in classifica: avanti al 19′ con Richeldi, bravo a sfruttare un assist di Momodu, la Pol. Nonantola subisce la rete del pareggio al 33′, a causa di un rigore trasformato da Raschi. Il gol vittoria per la formazione nonantolana arriva al 94′: su corner di Guastalli, Gentile firma il definitivo 2-1, che permette alla Pol. Nonantola di aumentare ad 11 punti il vantaggio sul Sant’Anna secondo, fermato sul pareggio (0-0) dalla Maranese.

Nel Girone L, infine, pareggio in trasferta sul campo della Dogatese per lo Junior Finale (2-2): lo Junior Finale sblocca il match al 38′ con una rete di Baldissara, ma a inizio ripresa Armanino trova il pari per i padroni di casa. Lo Junior non ci sta e al 71′ torna avanti con Roncarati. La gara sembra finita, complice anche un’espulsione tra le fila della Dogatese, ma all’88’ arriva la doccia gelata per gli ospiti, con la rete del definitivo 2-2.

Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 19:

Baracca Beach – Cabassi Union Carpi 1-1

Campogalliano – Rivara 0-2 (17’ Luppi R., 59’ Paganelli)

Campogalliano: Gualdi, Trotta, Galati, Leporati, Bottazzi (67’ Gibellini), Auriemma (94’ Casonati), Marino (51’ Belmkhair), Cappa (75’ Ihebom), Iachetta, D’Angelo, Cirone. (58’ Menozzi). A disp: Viperino, Gibellini, Oubaida, Contri, Ihebom, Belmkhair, Casonati, Menozzi. All: Zironi

Rivara: Pivanti, Quarta R.(73’ Fregni), Goldoni, Grossi (53’ Lafranco), Luppi M., Vacchi S., Sala (59’ Malagoli R.), Tassinari (cap) (67’ Pradella), Vuksani (84’ Vancini), Paganelli, Luppi R. A disp: Bergonzoni, Vancini, Malagoli R., Lafranco, Vacchi M., Pradella, Malagoli M., Fregni, Quarta A. All: Pignatti

Ammoniti: 18’ Leporati, 38’ D’Angelo, 46’ Galati, 69’ Gualdi, 75’ Luppi M., 84’ Luppi R.

Espulso: 70’ D’Angelo

Carpine 1954 – 4 Ville APS 1-0

Polisportiva Solarese – Daino Santa Croce 2-0 (Donato, Dondi)

San Paolo – Novellara Sportiva 1-2

Sanmartinese – Folgore Mirandola 1-0 (Giannetto)

Vis San Prospero – Villa d’Oro Calcio 1-1 (Vezzali (VS), Degli Esposti (VD))

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Polisportiva Solarese 37*

Novellara Sportiva 33

Rivara 31

Villa d’Oro Calcio 30

Vis San Prospero 30

Campogalliano 30

Daino Santa Croce 29

Sanmartinese 29

San Paolo 23

Baracca Beach 21

Folgore Mirandola 21

Cabassi Union Carpi 20

Carpine 1954 18

4 Ville APS 13*

*una partita in meno

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 18:

Appennino 2000 – Zocca 3-0

Bazzanese Calcio 1923 – Monte San Pietro 2-0

Crespo Calcio – Calcara Samoggia 2-1

Gaggio – Pol. Nonantola 1-2 (19′ Richeldi (N), 33′ rig. Raschi (G), 94′ Gentile (N))

Gaggio: Raschi, Palazzoni, Stanzani, Chirico, Monzani, Raschi, Stanzani, Lamandini, Turrini, Manno, Spagnolini. A disp: Pattuzzi, Ferraris, Pivetti, Gordadze, Salvarani, Gozzi, Palmieri. All Zanasi

Pol. Nonantola: Morisi, Ferroni, Zampirollo, Guastalli, Gentile, D’Ambrosio, Sighinolfi, Carnazza, Momodu, Richeldi, Fowe A disp: Pasini, Trenti, Cavicchioli, Sela, Conte, Dalledonne, Bulgarelli, Montanari, Moccia. All Mayer

Ammoniti: Momodou, Chirico, Guastalli, Richeldi

Ponte Ronca – Piumazzo 1970 2-1

S. Anna – Maranese 0-0

United Montefredente – Pioppe Calcio 2-1

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 44

S. Anna 33

United Montefredente 31

Pioppe Calcio 31

Gaggio 29

Crespo Calcio 28

Piumazzo 1970 24

Appennino 2000 24

Ponte Ronca 22

Maranese 20

Monte San Pietro 18

Bazzanese Calcio 1923 13

Zocca 7

Calcara Samoggia 7

Seconda Categoria, Girone L, risultati giornata 17:

Barco – Bondeno Calcio 1-3

Dogatese – Junior Finale 2-2 (38′ Baldissara (J), 46′ Armanino (D), 71′ Roncarati (J), 88′ Tenani (D))

Dogatese: Dalla Libera, Cavallina, Mattioli, Tenani, Rizzati, Artioli, Armanino, Lupini, Bah, Fracasso, Contu. A disp: Pasini, Bacilieri, Droghetti, Sdino, Balinetti, Bonsi



Junior Finale: Balboni, Barbieri, Mengoli, Gatto, Avanzi, Baldissara, Braida, Tassinari, Roncarati, Tommasetti, Pareschi. A disp: Saccardo, Castagnoli, Fogli, Maconi, Mgoune, Canadè, Dall’Osso,Gallerani. All Varani



Espulso: Artioli

Nuova Codigorese – Santa Maria Codifiume 0-3

Ostellatese – Laghese 1-0

Ricci Francesco – Amici di Stefano 2017 2-2

Traghetto Molinella – Filo 3-4

Riposa: Sorgente

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Bondeno Calcio 34

Amici di Stefano 2017 33

Ostellatese 32*

Santa Maria Codifiume 30

Junior Finale 27*

Nuova Codigorese 26*

Ricci Francesco 22

Filo 20

Dogatese 18

Sorgente 16*

Traghetto Molinella 13

Laghese 13

Barco 1

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017