Seconda Categoria: il Rivara supera la Vis San Prospero, vittorie per Junior Finale e Pol. Nonantola

di Simone Guandalini – Nella giornata segnata dal lutto per la scomparsa, in seguito ad un incidente in auto, del giovane Ahmed Assiri, 19enne giocatore della Polisportiva 4 Ville, residente a Bastiglia, che ha portato al rinvio della gara contro la Solarese, valida per il 18esimo turno del Girone E di Seconda Categoria, per la Vis San Prospero arriva il terzo ko consecutivo, che allontana sempre di più dalla vetta della classifica la formazione sanprosperese. A fermare la Vis San Prospero, questa volta, è il Rivara, che, davanti al proprio pubblico, si riscatta dopo il ko in rimonta contro la Solarese e torna al successo, vincendo 1-0. A decidere il match è Luppi R. al 65′: Malagoli M., con una grande azione, si porta in area e serve il compagno, che, solo, segna la rete della vittoria. Nelle altre gare del Girone E, successo di prestigio per la Sanmartinese, che si impone 2-0, in trasferta, sul campo della Villa d’Oro, avvicinandosi sensibilmente alla parte alta della classifica. Decisive le reti del solito Bicaku e di Lionetti. Brutto ko interno, invece, per la Folgore Mirandola, che cade 0-2 nello scontro diretto contro il San Paolo: per gli ospiti, a segno Rovatti, su rigore, e Franchini.

Nel Girone G, invece, ritrova il successo, dopo il pareggio esterno contro il Crespo Calcio, la Pol. Nonantola, che si impone 4-1 contro lo United Montefredente, ora quinto in classifica. Gli uomini di mister Mayer conservano i 9 punti di vantaggio sul S. Anna secondo, vittorioso contro il Calcara Samoggia. Al 14′, Momodu trova Sighinolfi, che salta il portiere e segna la rete dell’1-0. Passano pochi minuti e Richeldi salta tutta la difesa raddoppiando. Il Nonantola pressa e al 37′ trova la terza rete con l’autogol di Venturi. Al minuto 80 segna Poli, che firma il gol della bandiera per gli ospiti, mentre al 93′ Moccia su rigore trova il poker, che chiude definitivamente il match.

Nel Girone L, infine, al ritorno in campo dopo il turno di riposo, torna alla vittoria lo Junior Finale, che supera 2-1, in rimonta, la Sorgente nella gara valida per la 16esima giornata di campionato. Al 7′ Sorgente in vantaggio sfruttando al meglio una mischia scaturita da un calcio di punizione. Dopo diverse occasioni per lo Junior Finale, al 16′ arriva il meritato pareggio: punizione di Tommasetti e Roncarati di testa centra il bersaglio. Lo Junior Finale non si ferma e al 38′ trova il raddoppio, che vale il definitivo 2-1: Avanzi su punizione traccia una traiettoria tanto dolce quanto mortifera che supera barriera e portiere avversario.

Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 18:

4 Ville APS – Polisportiva Solarese (rinviata)

Cabassi Union Carpi – Carpine 1954 2-1

Daino Santa Croce – Campogalliano 0-0

Folgore Mirandola – San Paolo 0-2 (rig. Rovatti, Franchini)

Novellara Sportiva – Baracca Beach 0-1

Rivara – Vis S. Prospero 1-0 (65′ Luppi R.)

Rivara: Maccaferri, Quarta R., Goldoni (cap), Luppi M., Braghiroli (36’ Lafranco), Vacchi S., Paganelli, Sala (80’ Vacchi M), Malagoli M. (86’ Malagoli R), Pradella (58’ Vuksani), Luppi R.(78’ Vancini). A disp: Borghi, Vancini, Pieracci, Malagoli R., Lafranco, Vacchi M., Vuksani, Fregni, Quarta A. All: Pignatti.

Vis San Prospero: Pinelli, Garuti, Vuocolo, Zavatti, Crisci, Russo, Capuano, Pellacani, Miani (89’ Castelli), Daniele (75’ Aventaggiato), Lamore (82’ Rossi). A disp: Sofritti, Castelli, Aventaggio, Rossi, Bianchi, Gargano. All: Barbanti.

Ammoniti: 78’ Pinelli

Espulso: 22’ Vuocolo

Villa d’Oro Calcio – Sanmartinese 0-2 (Bicaku, Lionetti)

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Polisportiva Solarese 34*

Campogalliano 30

Novellara Sportiva 30

Vis San Prospero 29

Villa d’Oro Calcio 29

Daino Santa Croce 29

Rivara 28

Sanmartinese 26

San Paolo 23

Folgore Mirandola 21

Baracca Beach 20

Cabassi Union Carpi 19

Carpine 1954 15

4 Ville APS 13*

*una partita in meno

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 17:

Calcara Samoggia – S. Anna 0-5

Maranese – Gaggio 0-5

Monte San Pietro – Crespo Calcio 0-3

Pol. Nonantola – United Montefredente 4-1 (14′ Sighinolfi (N), 18′ Richeldi (N), 37′ aut. Venturi (N), 80′ Poli (UM), 93′ rig. Moccia (N))

Pol. Nonantola: Morisi, Gentile, Zampirollo, Guastalli, Sela, D’Ambrosio, Sighinolfi, Dalledonne, Momodu, Richeldi, Fowe. A disp: Pasini, Trenti, Cavicchioli, Ferroni, Conte, Carnazza, Bulgarelli, Montanari, Moccia. All Mayer.

United Montefredente: Tamboroni, Barbieri, Zacoli, Venturi, Teglia, El Araqy, Pasquini, Fogacci, Franzoni, Jacenda, Venturi. A disp: Russelli, Matranga, Mongioi, Labanti, Poli. All Zanini

Ammoniti: D’Ambrosio

Espulso: Barbieri

Piumazzo 1970 – Appennino 2000 3-1

Ponte Ronca – Bazzanese Calcio 1923 1-2

Zocca – Pioppe Calcio 1-2

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 41

S. Anna 32

Pioppe Calcio 31

Gaggio 29

United Montefredente 28

Crespo Calcio 25

Piumazzo 1970 24

Appennino 2000 21

Maranese 19

Ponte Ronca 19

Monte San Pietro 18

Bazzanese Calcio 1923 10

Zocca 7

Calcara Samoggia 7

Seconda Categoria, Girone L, risultati giornata 16:

Amici di Stefano 2017 – Dogatese 3-0

Bondeno Calcio – Ricci Francesco 3-0

Filo – Barco 6-1

Junior Finale – Sorgente 2-1 (7′ Capozza (S), 16′ Roncarati (J), 36′ Avanzi (J))

Junior Finale: Balboni, Barbieri, Mengoli, Gatto, Dall’Osso (26′ Saccardo), Baldissara, Avanzi, Tassinari, Roncarati (75′ Maconi), Tommasetti, Pareschi (61′ Mgoune). A disp: Del Grosso, Saccardo, Castagnoli, Fogli, Maconi, Mgoune, Canadè. All Varani



Sorgente: Pellizola, Garavello, Marcheli, Luppi (46′ Gulmini), Capozza (54′ Bersanetti), Pastorelli, Pavani, Parmiani, Boulescu, Viola(31′ Grandu), Fontanesi (46′ Cioffi). A disp: Boni, Bersanetti, Grandi, Gulmini, Benini, Ghetti, Cioffi



Ammoniti: Baldissara

Laghese – Traghetto Molinella 0-2

Santa Maria Codifiume – Ostellatese 1-0

Riposa: Nuova Codigorese

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Amici di Stefano 2017 32

Bondeno Calcio 31

Ostellatese 29*

Santa Maria Codifiume 27

Nuova Codigorese 26*

Junior Finale 26*

Ricci Francesco 21

Filo 17

Dogatese 17

Sorgente 16

Traghetto Molinella 13

Laghese 13

Barco 1

*una partita in meno

