Appunti di Gusto | Tutto quello che c’è da sapere del peperoncino

Di Francesca Monari

Il peperoncino, come molti sanno, è originario del Sud America. Giunse in Europa nel 1493 grazie a Cristoforo Colombo. Il suo sapore non piacque né ai ricchi né ai nobili europei tant’è che prese il nome di “spezia dei poveri”. Ben presto questa pianta, grazie ai suoi semi, si diffuse in tutte le regioni meridionali dell’Europa dove si adattò senza alcun problema.

Fa parte della famiglia delle solanacee e in particolare del genere Capsicum, a cui appartiene anche il peperone. Sono oltre 3000 le varietà coltivate nel mondo.

I semi sono di facile conservazione, durano nel tempo e sono in grado di replicarsi anche dopo 3 anni. Attecchiscono con facilità anche in vaso, sul davanzale di una finestra. Tra le piante di peperoncino, per dare un piacevole tocco di colore ai balconi, vi sono anche quelle ornamentali.

A Las Cruces, nel Nuovo Messico, presso la New Mexico State University dal 1973 c’è la sede del Pepper Chile Institute, una vera e propria Università nata per promuoverlo.

In tutto il mondo, specialmente in Messico, ci sono gare di mangiatori di peperoncini.

In Calabria, precisamente a Diamante, ogni anno si organizza un piccantissimo festival! Proprio il prossimo autunno il Peperoncino Festival compie l’importante traguardo dei trent’anni.

Tra le specialità culinarie più conosciute vi è la cioccolata con il cuore piccante: due opposti che si attraggono e la confettura che consente di averlo a disposizione tutto l’anno, e che ben si abbina ai formaggi.

Sapevi che spargere un po’ di peperoncino in polvere sui davanzali delle finestre, in prossimità delle porte e degli altri punti di accesso tiene lontane le formiche? Provare per credere!

