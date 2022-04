E’ primavera, è tempo di “Finale sboccia”

E’ primavera, è tempo di “Finale sboccia” e “Finale non è mai stata così bella”, è la promessa. Prende il via lunedì 4, per culminare nel weekend del 9 e 10 aprile, l’iniziativa “Finale sboccia” promossa dal Comitato commercianti e attività produttive della cittadina. Le vetrine dei negozi sono già pronte, allestite con fiori e colori, gli appuntamenti per portare il verde in piazza anche, le volontarie del Comitato Genitori delle Scuole Medie stanno preparando i premi per i giochi.

Tutto il paese è in fermento per l’iniziativa che si dipana in tantissime iniziative.

Il “Cinema Corso” ospiterà la mostra fotografica di Marziano Pederzani, artista finalese, e giovedì 7 aprile alle ore 21 la proiezione evento con ospiti del “Il cacciatore di anatre“, di Egidio Veronesi, film ambientato nel nostro territorio.

Sabato 9 e domenica 10 festa del territorio tra P.zza Baccarini e P.zza Verdi con le specialità locali e le prelibatezze delle nostre associazioni di volontariato.

Sabato mattina è prevista una camminata con il gruppo “Escursionisti finalesi” (prenotazione 3383529873), con ristoro gratuito conclusivo al “Café Cucina Vanilla”.

Sempre sabato mattina l’educatrice ambientale Eleonora Tomasini organizza 2 laboratori ambientali per bambini dai 6 ai 10 anni (prenotazione 3208316163); al pomeriggio la Proloco vi aspetta presso Casa Magagnoli per il tè delle cinque, dedicato a “Pederiali e i suoi fiori di carta” (3402789159).

Sabato sera in musica al Pub Agorà in collaborazione con Manitese e le Manigolde.

Domenica mattina ore 9 ritrovo davanti le scuole elementari per recarsi all’oasi naturale Le Meleghine, dove si potrà assistere ad una sessione d’inanellamento volatili a cura dei volontari del circolo Carc (3381110252).

Alle ore 9, sempre domenica, presso Casa Magagnoli “Colazione come a casa” con la collaborazione di Irene Bombarda (3357027921).

Nel pomeriggio ore 16 laboratorio per bambini “Animalia Finalis” organizzato dalla sezione natura circolo Carc (3381110252).

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017