Elisabetta II: la regina dei record compie 96 anni

Elisabetta II compie 96 anni: 70 dei quali trascorsi come regina d’Inghilterra. Nata il 21 aprile 1926 a Londra la sovrana britannica festeggerà oggi, in forma privata, nella residenza reale di Sandringham house: una delle più amate, insieme a Balmoral Castle, da Elisabetta II.

Nonostante l’assenza della regina a Buckingham Palace a Londra esploderanno, a mezzogiorno, i tradizionali 41 colpi di cannone in onore del suo compleanno.



Per i festeggiamenti ufficiali si dovrà attendere, come ogni anno da tradizione nella famiglia reale, il secondo sabato di giugno: con la grande parata militare Trooping the colour che, quest’anno, si prospetta ancora più solenne in vista del Giubileo di platino della sovrana.

Elisabetta II sarà la prima monarca britannica a festeggiare un regno più lungo di quello della regina Vittoria.

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017