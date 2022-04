Fuggiti dalla guerra e ospitati dai nonni, quattro giovani fratelli ucraini si allenano con “La Fratellanza”

Agata, la più grande, ha 15 anni; poi ci sono Amrita, che ne ha 14, e i gemelli Avdei e Alika, che ne hanno 12. Sono quattro fratelli ucraini, fuggiti dalla guerra in corso nel loro paese dallo scorso 24 febbraio, che dall’8 marzo sono ospitati a Modena dai nonni. La nonna, infatti, da tempo vive in Italia, dove ha sposato nonno Umberto. Dunque, quando è scoppiata la guerra in Ucraina, i nonni si sono offerti di ospitare i quattro fratelli ucraini, giunti in Italia dopo un estenuante viaggio in tre tappe: la prima, in parte in auto e in parte a piedi, per giungere al confine tra Ucraine e Romania; la seconda, in territorio rumeno, per arrivare all’aeroporto; la terza, il volo che dalla Romania li ha portati a Milano, dove ad attenderli c’era nonno Umberto, che li ha accompagnati a Modena.

La mamma è, invece, rimasta in Ucraina, anche se la sentono tutti i giorni, ma si è spostata in una città diversa da quella dove vivevano tutti insieme, in quanto la loro casa ha subito le conseguenze della guerra. Una volta a Modena, dove i quattro fratelli hanno subito iniziato a frequentare la scuola, divisi tra medie e superiori (tre di loro alle “Ferraris” e uno al “Fermi”, la stessa scuola del nonno), la loro passione per lo sport e, in particolare, per l’atletica, che praticavano già in Ucraina, li ha spinti, grazie alla collaborazione della Medicina dello Sport, nella persona del direttore Gustavo Savino e della società “ASD La Fratellanza”, ad allenarsi con quest’ultima e a partecipare a gare sportive, con ottimi risultati.

Nell’intervista seguente, la più grande dei quattro fratelli, Agata, racconta la situazione in Ucraina e parla dell’accoglienza ricevuta dopo l’arrivo in Italia:

