San Felice, riprende la raccolta di materiale per la popolazione ucraina

SAN FELICE SUL PANARO – Sabato 30 aprile e lunedì 2 maggio, a San Felice sul Panaro, presso il centro Ricommerciamo, dalle ore 9 alle 12.30, riprende la raccolta di materiale per la popolazione ucraina. Vengono richiesti: generi alimentari in scatola (tonno, legumi, marmellata, carne), calze di lana, cotone e spugna, prodotti per l’igiene personale di uomo e donna e prodotti parafarmaceutici come cerotti, garze, soluzione fisiologica, disinfettanti, antidolorifici. Su indicazione di don Tomek Franczak, il materiale raccolto a San Felice sarà inviato in Polonia presso le Suore Serve dell’Immacolata della città di Prezemysl, da dove gli aiuti verranno caricati su furgoni Caritas ucraini e trasportati a destinazione.

In paese, per iniziativa dell’Amministrazione comunale, è stato costituito un gruppo denominato “Sos Ucraina”, in collaborazione anche con farmacie e sanitarie locali, per veicolare aiuti alla popolazione ucraina. Ne fanno parte le associazioni cittadine Caritas, Centro Don Bosco, Avis, Croce Blu di San Felice, Medolla e Massa Finalese, Ucraini della comunità locale, Protezione Civile, Gruppo Famiglie per la Romania. L’iniziativa è limitata al 30 aprile e al 2 maggio. Qualora ci fosse necessità di nuove raccolte di materiale sarà tempestivamente comunicato.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017