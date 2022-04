Furti San Felice. L’Amministrazione replica alle critiche del Pd

SAN FELICE- L’Amministrazione comunale di San Felice risponde alla nota stampa diramata dal Pd nella quale il segretario Nicolò Guicciardi solleva feroci critiche alla sicurezza del territorio. Soprattutto dopo i furti che, a San Felice, hanno colpito l’azienda Stir 3.

Questa la replica dell’Amministrazione comunale:

“C’è chi preferisce le roboanti polemiche sui giornali e sui social e chi, invece, in silenzio, lavora per i cittadini. Rappresentanti della Giunta comunale di San Felice sul Panaro si sono recati più volte sul posto per incontrare la signora Luisa Sgarbi, titolare della ditta Stir che di recente è stata vittima di diversi furti, per esprimerle solidarietà, vicinanza e valutare insieme possibili contromisure. Si tratta però di una zona nel Polo industriale, isolata e di notte molto poco frequentata. È stato comunque chiesto alla polizia locale di aumentare i passaggi nell’area interessata.

Sicura dell’impegno delle forze dell’ordine, l’Amministrazione comunale ha poi chiesto un incontro alla prefetta di Modena per parlare del caso e, più in generale, della situazione dell’ordine pubblico in paese e nell’Area Nord.

La cosa singolare, e che dovrebbe veramente fare riflettere sulla serietà con cui si fa opposizione a San Felice, è che il Pd accusi la Giunta di avere tolto i contributi ai privati per l’installazione dei sistemi di sicurezza che invece sono nel bilancio 2022- 2024. E in proposito sta per essere approvato il bando per l’erogazione dei 5 mila euro stanziati, che saranno rifinanziati in base alle domande che arriveranno.

Quindi il Pd sanfeliciano, che ha tanto criticato il bilancio o non lo ha letto con attenzione o non si è accorto dei fondi stanziati. E, onestamente, non si sa cosa sia peggio. Del resto quelli che oggi fanno opposizione sono gli stessi (più o meno) che, come le cicale, hanno allegramente amministrato il Comune per oltre 20 anni: lasciando in eredità una spaventosa montagna di debiti (che ammontano allo stato attuale a 18.862.544 euro interessi compresi) che fanno di San Felice il Comune più indebitato dell’Area Nord e soffocano e condizionano l’azione amministrativa e le scelte di chi, con fatica, sta cercando di rimediare ai danni altrui”.