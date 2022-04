Mirandola, entra in funzione la nuova illuminazione pubblica a Quaderlina

“I lavori sono stati eseguiti nei giorni scorsi dalla Provincia di Modena – ricorda l’assessora alla Viabilità Antonella Canossa – mentre l’impianto di illuminazione pubblica ora sarà preso in carico dal Comune di Mirandola.”

L’assessora tiene a sottolineare che “si tratta di un intervento atteso da quasi due anni. Al fine di illuminare al meglio l’intersezione nelle ore notturne e non solo. Si è provveduto a istallare due torri faro posizionate sulla strada provinciale: una sul tratto in direzione di Fossa, l’altra sul verso Quarantoli. Entrambe integrate da lampeggianti, che garantiscono un’ottima illuminazione e segnalazione per quello che resta un incrocio pericoloso e da percorre sempre con estrema prudenza.”

Nei prossimi giorni si proseguirà con il completamento dell’intervento compresa l’intera rimozione del vecchio impianto.