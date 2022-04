Mirandola, legalità e lotta contro il bullismo: i ragazzi delle superiori incontrano il Comandante Alfa

MIRANDOLA – Oggi, martedì 12 aprile, a Mirandola, all’Auditorium Rita Levi Montalcini, è in programma il primo incontro del Comandante Alfa, membro fondatore del gruppo di intervento speciale dell’Arma dei Carabinieri, con gli studenti delle scuole superiori di Mirandola, per parlare di educazione, legalità e lotta ad ogni forma di bullismo. A renderlo noto è la Polizia Locale di Mirandola: un altro incontro è in programma per la giornata di domani, mercoledì 13 aprile, alle ore 8.30.

