San Felice, “Appunti sanfeliciani”: in distribuzione il numero di aprile

SAN FELICE- È in distribuzione il numero 4 di aprile 2022 di “Appunti Sanfeliciani”: il periodico mensile del Comune di San Felice sul Panaro.

In questo numero, tra gli altri articoli, un ampio servizio sulla “nuova vita” del Bosco Tomasini, il programma delle commemorazioni per il decennale del sisma. Per quanto riguarda lo sport riflettori puntati sull’atletica cittadina.

Il giornale può essere consultato on line: sul sito del Comune (www.comunesanfelice.net) e su quello del “Barnardon” (www.albarnardon.it).

