Sanità, Platis e Neri (FI): “Per i pazienti gravi della Bassa interviene l’automedica di Casumaro”

Attraverso una nota stampa, il capogruppo di Forza Italia in Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, Mauro Neri, e il capogruppo di Forza Italia in Provincia, Antonio Platis, intervengono sulla questione sanità, in particolare facendo riferimento all’automedica dell’Ausl di Ferrara, presente a Casumaro:

“Non è uno scherzo. La frazione di Casumaro, con i suoi 1.900 abitanti, è sede di una automedica dell’Ausl di Ferrara attiva 24 ore su 24. Nonostante i 31 km di distanza dal Santa Maria Bianca è il mezzo di gran lunga più presente nel territorio. Per 165 volte, infatti, nella Bassa c’è stato bisogno dell’automedica e per 115 volte il mezzo è arrivato dal ferrarese, pari al 70%. Le altre volte i mezzi sono arrivati 23 volte da Modena e 5 da San Giovanni Persiceto. Mentre l’automedica del Santa Maria Bianca era talmente poco in servizio da aver fatto appena 22 interventi.

Ancora una volta la viabilità Modena-Mirandola è talmente insufficiente da rendere preferibile interventi da fuori provincia. Se l’Ausl di Ferrara è in grado di mantenere i medici sul territorio e quella di Modena no, forse è ora che la dirigenza dia le dimissioni e lasci il posto a chi, con le medesime difficoltà, ha garantito i servizi per il suo territorio e anche per tutta la bassa modenese. Se Mirandola piange, la situazione a Carpi è resa meno amara solo dal miglior collegamento con Modena. Gli interventi dell’automedica sono stati n. 194 (n. 134 mezzo di Modena, n. 37 mezzo di Correggio, n. 16 mezzo di Mirandola, n. 7 altro mezzo ALS). A ciò si aggiungono i volteggi dell’elisoccorso. Nell’ultimo semestre (ottobre 2021 – marzo 2022): sono stati ben 56, 27 per il Distretto di Mirandola e 29 per quello di Carpi.

Nel consiglio dell’Ucman di ieri sera (28 aprile) – incalza Mauro Neri, capogruppo FI – diversi sindaci hanno denunciato diversi rientri dell’elicottero senza trasportare il paziente. Stiamo raccogliendo altri dati – concludono i due forzisti – per avere un quadro completo e preciso, compresa la risposta del ministro Speranza all’interrogazione del nostro senatore Enrico Aimi”.