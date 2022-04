Seconda Categoria: alla Solarese lo scontro diretto contro la Villa d’Oro, goleada Junior Finale

di Simone Guandalini – Dopo la battuta d’arresto interna contro il Cabassi Union Carpi della scorsa settimana, la Solarese riprende il proprio cammino nel Girone E di Seconda Categoria, superando 2-1, in trasferta, la Villa d’Oro, in uno dei big match della 22esima giornata. I giallorossi partono bene e trovano il vantaggio già nella prima frazione di gioco: al 42′, su corner di Rinieri, Pedrazzi infila in rete. Il gol dà morale alla Solarese, che trova anche il raddoppio in avvio di ripresa. La rete arriva ancora una volta su calcio d’angolo: stavolta con un colpo di testa di Cocchi. La Villa d’Oro accorcia al 55′ e fino alla fine della gara prova a pareggiare, ma, nonostante un finale concitato, con la Villa d’Oro pericolosa sui calci piazzati, la Solarese è vigile nel difendere il risultato.

Alle spalle della capolista Solarese, il Daino Santa Croce conquista il secondo posto in solitaria, battendo il Novellara, ora terzo con tre punti in meno dei rivali di giornata, in trasferta, col punteggio di 2-1. Novellara che viene, inoltre, agganciato al terzo posto dal Rivara che, di misura, supera il San Paolo tra le mura amiche (1-0): nonostante il dominio sul piano del gioco dei padroni di casa, soprattutto nel secondo tempo, al Rivara serve un autogol di Iadarola all’80’ per passare in vantaggio. Una volta sull’1-0, padroni di casa cercano il secondo gol, prima con Luppi R., che sbaglia l’aggancio davanti alla porta, poi con Fregni che, dopo una azione in fascia, arriva in area a lascia partire un bel tiro in diagonale, che si stampa però, sul palo. Brutto ko casalingo, invece, per la Vis San Prospero, che cade 4-2 contro il Carpine, in lotta nella zona calda della classifica. Sotto 2-0 nei primi 25 minuti, la Vis San Prospero accorcia con una rete di Vuocolo nella prima frazione di gioco, poi accade tutto nel finale: il Carpine trova la rete del 3-1, poi la Vis San Prospero torna sotto con Pellacani, quindi allo scadere gli ospiti trovano il definitivo 4-2, che chiude il match. La formazione sanprosperese scivola, così, pur con una gara da recuperare, al sesto posto in classifica, dove viene agganciata anche dalla Sanmartinese, che, davanti al proprio pubblico, batte 2-1 il Baracca Beach in rimonta. Sotto nel primo tempo su calcio di rigore, la Sanmartinese ribalta il risultato nella ripresa: a segno Marangoni e Petrella. Importante vittoria interna, che dà continuità ai due pareggi consecutivi contro Carpine e Baracca Beach, infine, per la Folgore Mirandola, che supera 2-0 il Campogalliano e si porta a +3 sulla zona calda, a quota 26 punti: decidono la gara nel finale le reti di Piediscalzi e Golinelli.

Nel Girone G, invece, pirotecnico 5-5 tra Pol. Nonantola e Bazzanese: match più complicato del previsto per la capolista, che vede scendere a 11 i punti di vantaggio sul S. Anna secondo, vittorioso 3-0 nello scontro diretto contro lo United Montefredente, ora quarto e scavalcato dal Pioppe Calcio. Tra Pol. Nonantola e Bazzanese i primi minuti di gara sono da montagne russe: al 1′ Momodu, su corner di Guastalli, segna di petto, firmando l’1-0 per i rossoblù. Passano due minuti e Richeldi su punizione raddoppia. La Bazzanese, però, ha un colpo di coda e prima accorcia e poi trova il pareggio con la doppietta di Biagini in 60 secondi. Momodu, però, va ancora in rete al 10′: la gara è incredibilmente già sul punteggio di 3-2. La partita non ha pause e nel finale di tempo, Fowe si guadagna un rigore che Momodu non fallisce. Sul 4-2, il risultato sembra in ghiaccio, ma al 62′ Soldano su punizione accorcia le distanze. La Pol. Nonantola non ci sta e Momodu realizza la quaterna (69′), che vale il momentaneo 5-3. Pare finita, ma in un match così tutto può succedere: Soldano è scatenato e sigla di testa il 5-4 al 73′ poi nel finale (79′) gela la Pol. Nonantola con il gol dell’inaspettato pareggio.

Nel Girone L, infine, goleada dello Junior Finale, che, dopo i successi contro Ricci Francesco e Barco, trova la terza vittoria consecutiva in campionato, battendo 5-0 il Traghetto Molinella davanti al proprio pubblico e avvicinandosi alle prime tre posizioni della classifica, anche grazie al pareggio nello scontro diretto tra Amici di Stefano e Ostellatese (0-0). Junior Finale avanti al 17′, grazie ad un errore difensivo degli avversari. Avanzi arriva sul fondo, cross forte su cui Feniello e Tonelli si ostacolano, palla sul palo e Tonelli la devia nella propria porta. Per tutto il primo tempo lo Junior Finale ha diverse occasioni, ma non riesce a siglare il raddoppio. Al 56′ arriva finalmente il secondo gol: staffilata mancina di Tomassetti che infila il portiere con un tiro da oltre 20 metri. Poco dopo, Pareschi fugge sul filo del fuorigioco e sigla il 3- 0. Nel finale, apertura di Tassinari per Mgoune, bravo a mettere al centro per l’accorrente Canadè che realizza il poker. Recupero reso ancora più dolce da Saccardo che trova la rete del definitivo 5-0.

Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 22:

Cabassi Union Carpi – 4 Ville APS 2-1

Folgore Mirandola – Campogalliano 2-0 (Piediscalzi, Golinelli)

Novellara Sportiva – Daino Santa Croce 1-2

Rivara – San Paolo 1-0 (80′ aut. Iadarola)

Rivara: Bergonzoni, Vancini (83’ Tassinari), Goldoni, Vacchi S. (cap), Luppi M., Malagoli R. (76’ Lafranco), Sala, Pradella (59’ Paganelli), Malagoli M., Quarta A. (Luppi R), Vuksani (79’ Fregni). A disp: Pivanti, Pieracci, Lafranco, Tassinari, Paganelli, Vacchi M., Fregni, Luppi R., Pignatti P. All: Pignatti.

San Paolo: Montorsi, Galetti (86’ Velazquez), Idarola, Rovatti, Raschi (cap), Crisci (71’ Stefani S.), Ameruoso (89’ Barone), Zanotti (74’ Stefani D), Ceccherelli, Franchini (86’ Notari), Grimaldi. A disp: Corghi, Salvioli, Cinquegrana, Piacentini, Stefani D., Stefani S., Barone, Velazquez, Notari. All: Mariani.

Ammoniti: 15’ Vancini, 17’ Raschi, 65’ Malagoli R., 87’ Goldoni,

Sanmartinese – Baracca Beach 2-1 (rig. Salvi (B), Marangoni (S), Petrella (S))

Villa d’Oro Calcio – Polisportiva Solarese 1-2 (Pedrazzi (S), Cocchi (S), Bamouni (V))

Vis San Prospero – Carpine 1954 2-4 (rig. Boldrini (C), Valenti (C), Vuocolo (V), Pagliarulo (C), Pellacani (V), Grandi (C))

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Polisportiva Solarese 44

Daino Santa Croce 38

Novellara Sportiva 35

Rivara 35

Villa d’Oro Calcio 34

Vis San Prospero 33*

Sanmartinese 33*

Campogalliano 31

Cabassi Union Carpi 29

Folgore Mirandola 26

Carpine 1954 23

San Paolo 23

Baracca Beach 23

4 Ville APS 14

*una partita in meno

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 21:

Calcara Samoggia – Appennino 2000 0-3

Monte San Pietro – Ponte Ronca 2-5

Pol. Nonantola – Bazzanese Calcio 1923 5-5 (1′ 10′ 41′ 69′ Momodu (N), 3′ Richeldi (N), 8′ 9′ Biagini (B), 62′ 73′ 79′ Soldano (B))

Pol. Nonantola: Pasini, Erihoui, Zampirollo, Guastalli, Gentile, D’Ambrosio, Sighinolfi, Dalledonne, Momodu, Richeldi, Fowe. A disp: Minelli,Trenti, Setti, Carnazza, Bulgarelli, Conte, Montanari, Sirotti, Moccia. All. Mayer.

Bazzanese: Bendoni, Soffritti, Zanetti, Tatani, Tedeschi, Bedeschi, Shehu, Biagini, Magnoni, Monnolo, Soldano. A disp: Chiossi, Forlani, Morselli, Ghidini, Florini, Gulli. All. Pappalardo.

Ammoniti: Gentile, Florini

Pioppe Calcio – Crespo Calcio 4-0

Piumazzo 1970 – Maranese 0-3

United Montefredente – S. Anna 0-3

Zocca – Gaggio 1-1

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 51

S. Anna 40

Pioppe Calcio 37

United Montefredente 35

Gaggio 34

Crespo Calcio 32

Piumazzo 1970 28

Appennino 2000 27

Ponte Ronca 26

Maranese 25

Monte San Pietro 20

Bazzanese Calcio 1923 15

Zocca 9

Calcara Samoggia 7

Seconda Categoria, Girone L, risultati giornata 20:

Amici di Stefano 2017 – Ostellatese 0-0

Bondeno Calcio – Nuova Codigorese 2-0

Dogatese – Ricci Francesco 1-3

Filo – Santa Maria Codifiume 1-0

Junior Finale – Traghetto Molinella 5-0 (17′ aut. Tonelli, 56′ Tomassetti, 72′ Pareschi, 84′ Canadè, 91′ Saccardo)

Junior Finale: Del Grosso, Barbieri, Mengoli, Gatto, Avanzi (65′ Mgoune), Dall’Osso, Braida, Tassinari, Roncarati (73′ Canadè), Tommassetti, Pareschi (75′ Marconi). A disp: Balboni, Castagnoli, Fogli, Saccardo, Canadè, Mgoune, Marconi, Maconi, Baldissara. All Varani.



Traghetto Molinella: Feniello, Scafa (73′ Mazzanti), Taurisano, Sassaoui (70′ Salieu), Tonelli, Simoni, Roncassaglia, Nantesini, Basnueva, Bologna, Catapano. A disp: Scafa, Mazzanti, Salieu, Cavallo, Galletti

Sorgente – Barco 6-0

Riposa: Laghese

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Bondeno Calcio 41

Amici di Stefano 2017 40

Ostellatese 37*

Junior Finale 36*

Santa Maria Codifiume 33*

Nuova Codigorese 32*

Ricci Francesco 28

Filo 23

Dogatese 21*

Sorgente 19*

Traghetto Molinella 13

Laghese 13*

Barco 1*

*una partita in meno

